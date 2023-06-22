Ucuz iPhone isteyenler buraya! İşte iPhone SE 4'ün muhtemel çıkış tarihi Merakla beklenen iPhone SE 4'ün muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı. Ucuz iPhone isteyenlerin biraz daha beklemesi gerekecek.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz yıllarda iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, iPhone 14 serisinde böyle bir model tanıtmadı.

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni sızıntılar geliyor.

Yeni iPhone SE 4 nasıl olacak

Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak.

Telefonun yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği de belirtiliyor.

iPhone SE 4 çıkış tarihi

Apple'ın tedarik zinciri ortaklarına göre, şirketin 2024 yılı için iPhone SE 4 planı bulunmuyor. Bu nedenle, telefon için en erken 2025 yılına işaret ediliyor.

iPhone SE’nin, 2018’de tanıtılan iPhone XR modeline büyük benzerlik göstermesi bekleniyor. Apple’ın, bir önceki SE’ye göre değişikliklere giderek ekranı büyüteceği de söyleniyor.

500 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen iPhone SE 4 için uzun bir süre daha beklememiz gerekebilir.