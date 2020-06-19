Ucuz telefonlara 5G getirecek Snapdragon 690 duyuruldu

Qualcomm, daha uygun fiyatlı 5G'li telefon karşımıza çıkmasını sağlayacak Snapdragon 690 işlemcisini tanıttı.

Geliştirdiği işlemcilerle milyonlarca akıllı telefona güç veren Qualcomm, yeni işlemcisi Snapdragon 690 5G'yi duyurdu.

Yeni işlemci, her ne kadar üst seviye işlemciler kadar 5G hızlarına ulaşamasa da bu işlemci sayesinde orta seviye akıllı telefonlarda da 5G kullanılabilecek.

Snapdragon 690 hakkında açıklama yapan Qualcomm, yeni işlemcinin Snapdragon 675’e kıyasla yüzde 20 daha iyi işlemci ve yüzde 60 daha iyi grafik performansına sahip olacağını belirtti.





Qualcomm'un daha önce tanıttığı Snapdragon 765 ve 768G gibi işlemciler, orta ve üst segment telefonlara 5G desteği sağlıyordu.

Ancak Snapdragon 690, Qualcomm'un uygun fiyatlı telefonlara 5G desteği sağlamak için attığı ilk adım oldu.

4K VE KAMERA DESTEĞİ

Bunlara ek olarak Snapdragon 690, 120Hz ekran yenileme hızına sahip ekranlar için de destek sunuyor. Ayrıca 4K HDR video desteği de sunan işlemci, kamera tarafında ise 192 megapiksele kadar destek sağlıyor.

Snapdragon 690'ın yılın ikinci yarısında satışa çıkacak uygun fiyatlı telefonlarda yer alması bekleniyor. Ancak bu işlemciyi ilk olarak hangi telefonun kullanacağı şimdilik bilinmiyor.