UEFA; Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek

UEFA; Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek

UEFA, sosyal medyada artan siber istismar ve ayrımcı söylemleri protesto etmek amacıyla Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını üç günlüğüne kapatacak.

Son zamanlarda futbolculara yönelik ırkçı saldırılar oldukça artmış durumda. Özellikle İngiltere Premier Lig'de forma giyen siyahi futbolcuların en çok yakındığı konuların başında gelen ırkçılık, sosyal medya platformu Facebook'u harekete geçirmiş ve önlem alacaklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz futbol kulüpleri, sosyal medyada artan siber istismar ve ayrımcı söylemleri protesto etmek için Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını üç günlüğüne kapatma kararı almıştı.

UEFA DA KATILDI

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İngiliz futbol kulüpleri tarafından başlatılan boykot uygulamasına destek verileceği ve sosyal medya hesaplarının kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada konuşmasına yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, internet ortamında taciz ve ayrımcı söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"HERKESİ ŞİKAYETE ÇAĞIRIYORUM"

Bu suçun yayılmasını durdurmak için önlem alınması gerektiğini belirten Ceferin, "Bu kabul edilemez paylaşımların veya mesajların kurbanı olan oyuncu, antrenör, hakem veya görevli, herkesi resmi şikayette bulunmaya çağırıyorum. Zararlı ideolojilerini ortaya çıkarmak için anonim profillerinin arkasına saklanan bu korkaklara fazlasıyla sahibiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya boykotu, 30 Nisan'da İngiltere yerel saatiyle 15.00'te başlayacak ve 3 Mayıs 23.59'da sona erecek.

MEKTUP YAYINLAMIŞLARDI

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig ve İngiltere Futbol Ligi'nin yanı sıra, futbolcu ve hakem birliklerinin de aralarında yer aldığı kuruluşlar, Twitter ve Facebook'un üst yöneticileri (CEO) Jack Dorsey ve Mark Zuckerberg'e hitaben şubat ayında açık mektup yayınlamıştı.

Sosyal medyada futbolcu ve hakemlere yönelik ırkçı mesajların artmasına vurgu yapılan mektupta, "Sizin bu konuda harekete geçmemeniz, faillerin kendilerine ulaşılamayacağını düşünmelerine yol açtı. Irkçı ve ayrımcı mesajların durmaksızın süren akışı kendi kendini besliyor.

Bunlar, milyarlarca kullanıcısı olan Twitter, Facebook ve Instagram tarafından ne kadar tolere edilirse, o kadar normal ve kabul gören bir davranış haline geliyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Mektupta, sosyal medya platformlarından, ırkçı ifadelerin paylaşılmadan önce filtrelenip engelleneceği bir mekanizma kurulması, kimlik doğrulama prosedürlerinin iyileştirilmesi ve yasa dışı ayrımcı materyaller paylaşan kişilerin tespiti için adli makamlara yardımcı olunması talebinde bulunuldu.