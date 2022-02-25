Ukrayna, Güney Kore'den siber yardım istedi

Üst düzey Ukrayna yetkilisi, ülkesini Rusya merkezli siber saldırılara karşı savunmak için Güney Kore'den destek istediğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi tüm dünyanın tepkisini çekti. Aynı zamanda bu durum, siber savaşları da başlattı.

Rusya, bir yandan Ukrayna'ya siber saldırılar gerçekleştirirken diğer yandan Anonymous gibi ünlü hacker grupları, Ukrayna'yı savunmak için Rusya'ya saldırılar düzenliyor.

Ukrayna'nın Güney Kore büyükelçisi olarak atanan Dmytro Ponomarenko, ülkenin hükümet kurumlarının web sitelerinin Rus siber saldırılarından muzdarip olduğunu söyledi.

SEUL'DEN YARDIM İSTEDİ

Ponomarenko, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in "Ukrayna'nın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği ve Seul'ün, krizin barışçıl bir şekilde çözülmesini desteklediği" yönündeki sözlerini övdü ve siber saldırılar için ek yardım istedi.

Seul'de düzenlediği basın toplantısından sonra yayınlanan bir bildiride Ponomarenko, "Son derece gelişmiş bir yüksek teknoloji ülkesi olan Güney Kore, siber güvenlik yeteneklerimizi güçlendirmemizde bize yardım ederse minnettar oluruz." dedi.

Güney Kore dışişleri bakanlığından bir yetkili, Ukrayna'ya desteği artıracağını söylese de siber güvenlik desteği konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Ukrayna'yı geçen yıl resmi kalkınma yardımının kilit alıcısı olarak belirleyen Güney Kore, şu anda eğitim, sağlık ve kamu yönetimi alanlarında Ukrayna'ya yardım sağlıyor.

Ukrayna'nın Güney Kore büyükelçisi Ponomarenko, uluslararası toplumu Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayarak ve Ukrayna'ya mali, askeri ve yakıt desteğinin yanı sıra, insani yardım sağlayarak dayanışma göstermeye çağırdı.