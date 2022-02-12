Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim, ABD'nin çip sektörünü vurabilir

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim nedeniyle, çiplerdeki malzemelerin büyük bir kısmını Ukrayna'dan tedarik eden ABD, bir çözüm yolu arıyor.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim, Batılı ülkelerden gelen son açıklamalarla daha da artıyor. Bu durum, ABD'nin şu anda zaten sıkıntıda olan çip sektörünü oldukça olumsuz etkileyebilir.

Bir pazar araştırma grubu olan Techcet, 1 Şubat'ta birçok yarı iletken üreticisinin neon, paladyum ve diğerleri gibi Rus ve Ukrayna kaynaklı malzemelere olan bağımlılığını vurgulayan bir rapor yayınladı.

ABD, ÇİP MALZEMELERİNDE RUSYA VE UKRAYNA'YA BAĞIMLI

Techcet tahminlerine göre ABD, yarı iletken sınıfı neon arzının yüzde 90'ından fazlası Ukrayna'dan, paladyumun ise yüzde 35'ini Rusya'dan tedarik ediyor.

Techcet'e göre, çip yapımında kullanılan lazerler için kritik olan neon, Rus çelik üretiminin bir yan ürünü ve Ukrayna'da saflaştırılıyor. Paladyum ise, diğer uygulamaların yanı sıra sensörlerde ve bellek yongalarında kullanılıyor.

BEYAZ SARAY, ÜRETİCİLERLE TEMAS HALİNDE

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yapan Peter Harrell ve personeli, son günlerde çip endüstrisinin üyeleriyle temas halinde ve onları alternatif kaynaklar bulmaya çağırıyor.

Beyaz Saray, görüşmelerin ayrıntıları hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ancak üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'ye olan tedarik hattını kısıtlayabileceğini,ancak yönetimin buna hazır olduğunu söyledi.

Yetkili, "Rusya'nın tedarik zincirlerine müdahale eden eylemlerde bulunması durumunda, şirketlerin aksamalara hazırlıklı olduğundan emin olmak için şirkletlerle yakından çalışıyoruz." dedi.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na göre, çip firmaları birkaç Ukraynalı şirkete bağımlı olduğundan, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan Kırım'ı ilhak etmesinin ardından neon fiyatları yüzde 600 artmıştı.

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