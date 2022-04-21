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    Ukrayna ordusu için 3 boyutlu yazıcıyla bariyerler üretiliyor

    Saldırılara karşı Ukrayna birliklerini güçlendirmek isteyen Çekya merkezli şirket, 3D baskıyla inşa faaliyetlerine başladı. 3D yazıcıların Ukrayna'ya gönderilmesi planlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 14:06
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    Ukrayna ordusu için 3 boyutlu yazıcıyla bariyerler üretiliyor

    Rus güçlerinin saldırısı altındaki Ukrayna'ya devletlerin yanı sıra özel şirketler de destek veriyor.

    Çekya merkezli firma ICE Industrial Services, çatışmalara giren Ukrayna ordusuna yardım için kolları sıvadı.

    Balistik laboratuvarlarında test

    Firma, 3 boyutlu (3D) yazıcıyla bariyer üretimi yapımına başladı. CEO Tomas Vranek, "Balistik laboratuvarlarında çok iyi sonuçlar veren bir test yaptık ve çözümümüzün çok güvenli olduğunu kanıtladık." dedi.

    Aynı şirket ayrıca, savaş sona erdiğinde, bombardıman sonucu yıkılan evlerin yeniden inşasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya 3D yazıcılar göndermeyi planlıyor.

    Ukrayna ordusu için 3 boyutlu yazıcıyla bariyerler üretiliyor VİDEO

    "Bariyerler ilk adım"

    Konuyla ilgili yetkili Gerogii Nikolaiev, "gerekli" şeklinde nitelendirdiği bariyerlerin ilk adım olduğunu söyledi.

    Nikolaiev, "Ukrayna, Başkan Zelensky'den yıkılan bölgelerin yenilenmesi, yeni konut ve altyapı inşasına dair talimat aldı." ifadesini kullandı.

    Ukrayna ordusu için 3 boyutlu yazıcıyla bariyerler üretiliyor #1

    Ukrayna ordusu için 3 boyutlu yazıcıyla bariyerler üretiliyor #2

    Ukrayna ordusu için 3 boyutlu yazıcıyla bariyerler üretiliyor #3


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