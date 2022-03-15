Ukrayna, Rus askerlerini tespit etmek için yüz tanıma kullanıyor

Ukrayna, Rus askerlerini tespit etmek için yüz tanıma kullanıyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerini tanımlamak için 10 milyar fotoğraftan oluşan bir veri tabanına sahip Clearview yüz tanıma sistemini kullanmaya başladı.

Yüz tanıma teknolojisi, şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı.

Zaman zaman gizlilik endişelerine neden olan bu teknoloji, ülkelerin de dikkatini çekiyor. Yüz tanıma yazılımları yapan Amerikan Clearview AI şirketi, şu sıralar Ukrayna hükümetiyle yakından çalışıyor.

RUS ASKERLERİ, YÜZ TANIMA İLE TESPİT EDİLİYOR

Ukrayna, özellikle Rus askerlerini tanımlamayı mümkün kılan Clearview yapay zeka sistemine dayalı yüz tanıma teknolojisini kullanmaya başladı.

Şirket, 10 milyar fotoğraftan oluşan sistemini Ukrayna Savunma Bakanlığı'na ücretsiz olarak açtı.

Clearview başkanı, diğer Ukrayna devlet kurumlarının önümüzdeki günlerde bu teknolojiyi kullanmaya başlamayı planladığını söyledi.

BAZI ÜLKELER, ABD'Lİ ŞİRKETİ ELEŞTİRİYOR

Clearview AI teknolojisi son birkaç yılda birçok ülkenin gündemine gelmişti. Örneğin geçtiğimiz haftalarda İtalya, kendi vatandaşlarının görüntülerini kullandığı için şirkete 20 milyon euro ceza kesmiş ve fotoğrafların kaldırılmasını istemişti.

İngiltere ise veri koruma yasalarını ihlal ettiği için kasım ayında Clearview'ı ülkede yasakladı. Öte yandan; Kanada, Avustralya ve Fransa gibi ülkeler de sistemden kendi vatandaşlarının fotoğraflarının kaldırılmasını istiyor.

DEV VERİ TABANI VAR

Clearview, dünya vatandaşlarının 10 milyar görüntüsünden oluşan bir veri tabanına sahip.

Bu görüntüler, büyük ölçüde, örneğin sosyal medya platformları aracılığıyla internete yüklenen fotoğraf ve videolardan alınıyor.

Şirket, daha sonra bu verileri yüz tanıma yazılımı aracılığıyla pazarlıyor, suçluların belirlenmesine yardımcı olmak için kolluk kuvvetlerine satıyor.