Ukrayna, Rusya'ya ait tüm web sitelerinin kapatılmasını istedi

Ukrayna hükümeti, internetteki alan adlarından sorumlu olan ICANN kuruluşuna bir mektup göndererek, Rusya'ya ait tüm web sitelerinin küresel ağlardan yasaklanmasını talep etti.

Rusya-Ukrayna gerilimi tüm dünyada geniş yankı bulmaya devam ederken, Ukrayna hükümeti Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasını istiyor.

Ukrayna hükümeti, internetteki alan adlarından sorumlu olan ICANN'a bir mektup göndererek, Rusya’da verilen alan adlarını iptal etmesini ve ülkedeki birincil alan adı sistemi sunucularını kapatmasını istedi.

ICANN BAŞVURUYU DOĞRULADI

Rus internet sitelerine erişimi etkin bir şekilde engellemeye yönelik bu başvuru, ICANN tarafından da doğrulandı.

ICANN sözcüsü Angelina Lopez, “Mektubu aldığımızı ve gözden geçirdiğimizi doğrulayabiliriz. Ancak konuyla ilgili şimdilik herhangi bir açıklama yapmıyoruz." dedi.

DÜNYADA BİR İLK OLABİLİR

Daha önce böyle bir uygulama görülmemiş olsa da talebin gerçekleşme ihtimali Rusya'yı oldukça zor durumda bırakabilir.

Rusya'ya ait tüm alan adlarının devre dışı kalması demek, Rus ulusunun ekonomisini felç edebilir.

Ancak diğer yandan, böyle bir yaptırımın tüm dünyayı etkileyeceği ve çeşitli alanlarda bölünmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

ICANN NEDİR

Günümüzde dünya genelindeki milyonlarca insan internete bağlanıyor ve burada zaman geçiriyor.

Aslında interner ortamı tahmin edebileceğinizden daha da büyük bir ağ ve bu ağı sürekli olarak denetlemek ve koordine etmek gerekiyor.

İnternetin iş dünyası, teknik, akademik ve kullanıcı gruplarının geniş katılımıyla oluşturulmuş kâr amacı gütmeyen bir özel sektör kuruluşu olan ICANN, merkezi bir koordinasyon gerektiren teknik, idari ve politika geliştirme görevlerini koordine etmekle görevlidir.

İnternet alan adları (domain) sisteminin teknik yönetimini, IP adres alanlarının tahsisini, protokol parametrelerinin belirlenmesini ve internet ana servis sağlayıcı (root server) sisteminin idaresini koordine etmekle görevlendirilmiş olan ICANN, 30 Eylül 1998 tarihinden itibaren görevine devam ediyor.

ICANN, tüm internet kullanıcılarının geçerli adresler bulabilmesi için DNS teknik unsurlarının yönetimini yapar ve üst düzey alan adlarının (.com, .info vb.) kullanılma yetkilerini dağıtarak kontrollerini sağlar.