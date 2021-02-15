Ukrayna, uzaya uydu göndermek için SpaceX ile görüşme halinde

Ukrayna, uzaya uydu göndermek için SpaceX ile görüşme halinde

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy, aralık ayında uzaya Ukrayna üretimi uydu göndermek için Elon Musk'ın firması SpaceX ile görüştüklerini belirtti.

Son dönemlerin popüler uzay şirketi SpaceX, birçok ülkeyle yakın temas kurarak çalışma alanını genişletiyor.

Geçtiğimiz ay yörüngeye gönderilen Türksat 5A'nin fırlatılmasına öncülük eden Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, şimdi de Ukrayna ile yakın temas halinde.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy, aralık ayında uzaya Ukrayna üretimi uydu göndermek için Elon Musk'ın firması SpaceX ile görüştüklerini açıkladı.





Uruskiy, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, Dnipro şehrindeki uydu çalışmalarını şahsen ziyaret edip incelemelerde bulunduğunu aktardı.

Uydunun nerdeyse hazır olduğunu ve son analizlerden geçmesi gerektiğini söyleyen Uruskiy, uyduyu aralıkta göndermek için SpaceX firmasıyla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Uruskiy, konunun önemine dikkati çekerek ülkesinin en son 10 sene önce uydu gönderdiğini hatırlattı.