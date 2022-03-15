Ukrayna’da en çok indirilen uygulama Starlink oldu

Ukrayna’da en çok indirilen uygulama Starlink oldu

Geçtiğimiz ay Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı hizmete sunulan Starlink, ülkede en çok indirilen uygulama olarak kayıtlara geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünyanın önde gelen şirketleri Ukrayna halkına yardım elini uzatıyor.

Bu şirketlerden biri olan ABD'li SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i bölgede aktif etmiş ve gereken ekipmanları Ukrayna halkına göndermişti.

EN ÇOK STARLINK İNDİRİLDİ

App Store ve Google Play verilerini sağlayan Sensor Tower, Starlink uygulamasının sadece pazar günü dünya çapında iki mağazada 21 bin kez indirildiğini açıkladı. En fazla küresel yükleme ve indirme ise Ukrayna’da gerçekleşti.

Uygulama, Sensor Tower’a göre Ukrayna’da yaklaşık 100 bin kez indirildi ve küresel indirmeler son iki haftada üç kattan fazla arttı.

"HEDEF ALINMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Ukrayna'da kullanılabilir durumda olan tek iletişim sisteminin Starlink olduğuna dikkat çeken SpaceX CEO'su, bu sebeple hizmetin hedef alınabileceğini söylemişti.

Elon Musk, ''Önemli uyarı: Starlink, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemi, bu nedenle hedef alınma olasılığı yüksek. Lütfen dikkatli kullanın.'' ifadelerini kullanmıştı.