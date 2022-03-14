Ukrayna'daki Android telefonlar, Rus saldırıları için bildirim gönderecek

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yeni bir karar alan Google, Android telefonların Ukrayna'ya yönelik olası hava saldırılarını kullanıcılara bildirim olarak göndermesini sağlayacak.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alan Google, ülkedeki reklam gelirlerini durdurmuş ve Rus medyasına ait uygulamaları yasaklamıştı.

ABD'li şirket, Android telefonlar özelinde yeni bir karar daha alarak acil durum bildirimlerini hayata geçirdi.

OLASI HAVA SALDIRILARI BİLDİRİM OLARAK GÖNDERİLECEK

Ukrayna hükümeti ile yapılan ortak çalışma sonucu kullanıma sunulan özellikle birlikte, olası Rusya hava saldırıları Android telefonlara anlık bildirim olarak gönderilecek.

Google, bu özellik için daha önce dünyanın birçok ülkesinde kullanıma sunduğu deprem uyarı sisteminden faydalanacak.

"UKRAYNALILAR BİZE GÜVENSİN"

"Ukraynalılar bize güvensin." diyen Google'ın üst düzey yöneticilerinden Dave Burke, hava saldırısı uyarı sisteminin aktif bir biçimde kullanılacağını sözlerine ekledi. Öte yandan, söz konusu özelliğin kapsamı ilerleyen günlerde daha da genişletilecek.

Google'ın Android akıllı telefonlardaki ivmeölçer sensörlerini deprem tespit etmek için kullandığı sistem, yeni özellikle birlikte hava saldırılarını haber vermek için de hayata geçirilecek.