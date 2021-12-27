Ülke büyüklüğündeki Kıyamet Buzulu, 10 yıl içinde çökecek

Bilim insanları, Antarktika’daki ülke büyüklüğündeki Kıyamet Buzulu'nun 10 yıl içerisinde çökebileceğini ve dünyayı felakete sürükleyebileceğini açıkladı.

Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor.

“Kıyamet Buzulu” olarak adlandırılan Batı Antarktika'daki Thwaites buzulunu inceleyen bilim insanları, korkunç açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, Thwaites’in ön kısmında, sadece beş yıl içinde kırılmasına yol açabilecek 'endişe verici bir çatlak' bulunduğunu açıklanmıştı.

Araştırmacılar, Thwaites Buzulu’nun dinozorların sonunu getiren göktaşından bu yana Dünya’da yaşanan en büyük felaket olabileceğini belirtiyor.





10 YIL İÇİNDE ÇÖKME RİSKİ VAR

Araştırmacılar, İngiltere büyüklüğündeki bu buzulun 10 yıl içinde tamamen çökebileceğini ifade ediyor.

Bu durum yaşanırsa, dünyayı felakete sürükleyecek olayların arka arkaya geleceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük buzulu olan Thwaites, çökmesi halinde tek başına okyanus seviyesini 60 cm yükseltebilir. Çökme anında etrafındaki buzulları da yanında götürdüğü takdirde bu seviyenin 3 metreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Buzul bilimci Erin Pettit, buzulun okyanusa temas eden kısmının artan sıcaklıklar sonucunda erimeye devam ettiğini ve aynı zamanda suyun altındaki yatağından da kopmaya başladığını açıkladı.

ÇATLAK SAYISI ARTIYOR

Kıyamet Buzulu’nun gerçekten ‘kıyamet’ getirip getirmeyeceği kesin olarak bilinmese de bilim insanları, her yıl buzulda birkaç kilometrelik çatlaklar tespit ediyor. İşte bu durum, pek de iyi şeylerin habercisi değil.

Diğer taraftan uzmanlar, “Kıyamet Buzulu”nun erimesinde tek sorumlunun küresel ısınma olmadığını aktardı.Ağustos ayında yapılan farklı bir araştırma, Thwaites Buzulu'nun iklim değişikliği etkisinin yanı sıra Dünya'nın kendisinden gelen ısı nedeniyle eridiğini tespit etmişti.

Öte yandan, New York Times tarafından NASA JPL'den alınan veriler kullanılarak yapılan 2017 analizine göre, Thwaites Buzulu 1980'den bu yana en az 600 milyar ton buz kaybetti.

