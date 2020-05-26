Ülkemizde en yüksek pazar payına sahip 10 telefon markası

Statcounter verilerine göre ülkemizde en fazla pazar payına sahip akıllı telefon üreticilerini listeledik.

Son yıllarda popülerliği sürekli artan akıllı telefonlar, ülkemizde de oldukça ilgi görüyor.

Samsung ve Apple'ın yanı sıra Huawei, Xiaomi ve Vivo gibi Çinli üreticilerin de yer aldığı Türkiye pazarında rekabet oldukça üst seviyede.

Ancak bu rekabetin genellikle Samsung'un arkasında yaşandığını söylememiz gerekiyor. Çünkü Güney Koreli üretici, ülkemizde diğer akıllı telefon markalarına ciddi fark atmış durumda.

Gelin şimdi Nisan 2020 Statcounter verilerine göre Türkiye'de en fazla pazar payına sahip akıllı telefon üreticilerine bir göz atalım.

1. SAMSUNG - YÜZDE 47.32

2. APPLE - YÜZDE 16.58

3. HUAWEI - YÜZDE 13.9

4. XIAOMI - YÜZDE 6.39

5. GENERAL MOBILE - YÜZDE 3.73

6. LG - YÜZDE 2.64

7. VESTEL - YÜZDE 1.76

8. CASPER - YÜZDE 1.4

9. SONY - YÜZDE 0.83

10. LENOVO - YÜZDE 0.73