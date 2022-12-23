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    Uluslararası Uzay İstasyonu, Rus roketine çarpmaktan manevrayla kurtuldu

    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rus roketinin parçasına çarpmamak için manevra yaptığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 14:14
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    Uluslararası Uzay İstasyonu, Rus roketine çarpmaktan manevrayla kurtuldu

    Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı.

    Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

    Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

    Uluslararası Uzay İstasyonu çöpler yüzünden tehlikede

    Geçtiğimiz yıl küçük bir uzay çöpü, istasyonun Canadarm2 adlı 18 metre uzunluğundaki koluna çarpmış ve hasara neden olmuştu.

    2020 yılında ise istasyon, büyük bir uzay çöpüne çarpmamak için ani manevra yapmak zorunda kalmıştı.

    Şimdi ise NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun eski bir Rus roketinin enkazına çarpmamak için manevra yaptığını duyurdu.

    Canadarm2

    Uzay istasyonu, izleme verilerinin istasyonun eski bir uzay enkazına çarpma yolunda ilerlediğini göstermesinin ardından "Önceden Belirlenmiş Enkaz Önleme Manevrası" gerçekleştirdi.

    NASA, bu hareketi duyururken, uzay çöpünün bir Rus roketinin üst kademesinden olduğunu belirtti.

    NASA, uzay istasyonunun, tahmini enkaz rotasından çıkmak için itici sistemlerini 10 dakikadan biraz uzun ateşlemek zorunda kaldığını açıkladı.

    Bu durum, iki NASA astronotunun gerçekleştireceği uzay yürüyüşünün iptal edilmesine de yol açtı.

    NASA, manevra olmasaydı uzay istasyonunun tehlikeli enkaza 400 metreden az bir mesafede seyredeceğinin öngörüldüğünü belirtti. Bu mesafe, bilim insanlarına göre oldukça büyük bir risk.


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