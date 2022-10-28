Uluslararası Uzay İstasyonu, uzay çöpü tehlikesi yaşadı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun eski bir Rus uydusunun enkazına çarpmamak için daha yüksek bir yörüneye çıktığını duyurdu.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı.

Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu çöpler yüzünden tehlikede

Geçtiğimiz yıl küçük bir uzay çöpü, istasyonun Canadarm2 adlı 18 metre uzunluğundaki koluna çarpmış ve hasara neden olmuştu.

2020 yılında ise istasyon, büyük bir uzay çöpüne çarpmamak için ani manevra yapmak zorunda kalmıştı.

Şimdi ise NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun eski bir Rus uydusunun enkazına çarpmamak için daha yüksek bir yörüneye çıktığını duyurdu.

Uzay istasyonu, uzay çöpleri nedeniyle 2021 yılında 30’dan fazla yörünge değişikliği yapmak zorunda kaldı

NASA, manevranın istasyon operasyonları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi.

Bilim insanları endişeli

Bilim insanları, Dünya yörüngesinde eski uzay araçlarının kalıntılarının oluşturduğu enkazın giderek artmasından endişe duyuyor.

Önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

Bu da gelecekteki uzay görevlerinda daha fazla tehlikenin yaşanabileceğini gösteriyor.