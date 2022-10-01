Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kadın komutan atandı

İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) komuta eden Avrupalı ilk kadın oldu.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

Avrupalı ilk kadın komutan atandı

İHA'nın aktardığına göre, İtalyan astronot Samatha Cristoforetti, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun komutasını üstlenen Avrupalı ilk kadın oldu.

Görevi Oleg Artemyev'den devralan Cristoforetti, istasyonun Frank de Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano ve Thomas Pesquet'ten sonra beşinci komutanı olarak atandı.





Cristoforetti yaptığı açıklamada, "Uzayda ve Dünya'da kazandığım deneyimden yararlanarak yörüngede çok yetenekli bir ekibe liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Cristoforetti'nin görevleri, Dünya'daki ekiplerle iletişimi sürdürmek ve acil bir durumda mürettebatın yanıtını koordine etmek olacak.

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre Cristoforetti, yörüngedeki astronotların performansından ve sağlığından da sorumlu olacak.