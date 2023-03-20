Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yok etmek için 180 milyon dolarlık plan NASA, yakında emekliye ayrılacak Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Dünya'nın ıssız bir bölgesine düşürecek.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

Başlangıçta ortalama 30 yıllık bir ömür biçilen uzay istasyonu için son tarih 2024 olarak açıklanmış, ardından bu süre 2030'a uzatılmıştı. Bu tarihten sonra, yörüngedeki bu dev yapı artık kullanılmayacak.

NASA, istasyonu imha edecek

NASA, emekliye ayrılacak Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yok etmenin yollarını arıyor.

NASA'nın planına göre, istasyonun Dünya'ya düşürülmesi için yörüngeden çıkarıcı nitelikte yeni bir uzay aracı geliştirilecek ve bu araç bir çekici işlevi görerek istasyonu Dünya atmosferine taşıyacak.

2030'da resmi olarak operasyonel süresini dolduracak olan istasyonun yok edilmesiyle ilgili planlar Beyaz Saray'ın yıllık bütçesinde de yer aldı.

Bütçede NASA'ya verilen toplam 27,2 milyar dolarlık kaynağın 180 milyon dolarlık kısmının geliştirilecek yeni uzay aracı için harcanacağı belirtildi.

İtme işlemi ile atmosfere girerken bir kısmı eriyecek olan uzay istasyonu, ardından Pasifik Okyanusu'nda belirli bir bölgeye düşecek.

NASA ve Rusya başta olmak üzere istasyonun diğer ortakları, bu dev yapının nasıl yok edilebileceğini tartışırken, bir yandan da imha işleminin ne zaman gerçekleşeceğini belirlemek zorundalar.

Bu konuda yalnızca Rusya kesin bir tarih veriyor ve 2025 yılında istasyonun terk edilmesi gerektiğini söylüyor.

NASA yetkilileri ise, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kullanımına resmi olarak 2024 yılına kadar izin verildiğini, ancak 2030 yılına kadar teknik olarak kullanılmasında bir sakınca olmadığını ifade ediyor.