Ünlü futbolcu Neymar, Facebook ile anlaştı

PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, Facebook Gaming ile bir anlaşma yaptığını açıkladı. Ünlü futbolcu, platform üzerinden canlı yayın yapacak.

Son zamanlarda popüler canlı yayın platformu Twitch'te yaşanan bazı skandallardan sonra diğer oyun platformlarına ilgi arttı.

Facebook'un oyunlar için geliştirdiği canlı yayın platformu Facebook Gaming, yatırımlarını artırdı.

Facebook Gaming, PSG'nin yıldızı Neymar ile canlı yayın konusunda anlaştı. Facebook platformuna özel canlı yayınlar yapacak ünlü futbolcu, aynı zamanda diğer içerik üreticileriyle de çeşitli programlar gerçekleştirecek.

NEYMAR'IN OYUNLARA İLGİSİ BÜYÜK

Neymar, daha önce Twitch'te Call of Duty ve Counter-Strike gibi oyunlar oynayarak canlı yayın yapmıştı. Aynı zamanda ünlü yıldızın popüler battle roya oyunu Fortnite'a da ilgisi var.

Neymar'ın 88 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve bu yeni anlaşma, Facebook Gaming'in popülerliğini daha da artırabilir.



