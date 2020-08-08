Ünlü YouTuber'ın evini FBI SWAT ekipleri bastı

YouTube'da milyonlarca abonesi bulunan Jake Paul'a, FBI ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

FBI'a bağlı SWAT ekipleri, 20 milyondan fazla abonesi bulunan ünlü YouTuber Jake Paul'a operasyon düzenledi.

Paul evde yokken gerçekleştirilen baskının ne amaçla yapıldığı açıklanmazken, operasyon sonucunda çeşitli silahlar ele geçirildi.

Basına yansıyan haberlerde baskının, yürütülen bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtilirken ekiplerin evden silah topladığı görüldü.

DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

YouTube’da 20 milyondan fazla takipçisi bulunan 23 yaşındaki Jake Paul, George Floyd cinayetinin ardından düzenlenen gösterilerde yağma yaptığı ve isyan başlattığı için tutuklanmıştı.

Ayrıca Paul, geçtiğimiz günlerde bir parti düzenleyerek koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Bir FBI temsilcisi, Jake Paul’un evine gerçekleştirilen baskının bir soruşturma ile ilgili olduğunu belirterek, operasyon hakkında daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi.

Gelen bilgilere göre Paul hakkında şimdilik herhangi bir tutuklama talebi bulunmuyor.



