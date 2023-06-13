Uranüs'te bir gün ne kadar sürer Uranüs'ün bir günü 17 saatten biraz fazladır, tam olarak 17 saat 14 dakika sürer. Uranüs'ün bir yılı ise Dünya'nın 84 yılına eşittir.

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Uranüs, Güneş sistemimizin yedinci gezegeni olarak bilinir ve Dünya'ya oldukça uzak bir konumda yer alır.

Uranüs'ün bir dönüşü, yani bir günü oldukça ilginç bir şekilde diğer gezegenlere göre farklılık gösterir.

Uranüs'te bir gün ne kadar sürüyor

Uranüs'ün dönme süresi, Dünya'nın dönme süresinden oldukça farklıdır. Dünya'nın bir günü 24 saatken, Uranüs'ün bir günü yaklaşık olarak 17 saat 14 dakika sürer. Bu, Uranüs'ün kendi ekseni etrafında bir kez dönmesi için gereken süreyi temsil eder. Uranüs'ün bir yılı ise Dünya'nın 84 yılına eşittir

Bu bilgiler, NASA ve diğer uzay araştırma kuruluşları tarafından yapılan gözlemler ve araştırmalar sonucunda elde edilmiştir.

Uranüs'ün dönüş süresinin keşfi, özellikle uzay araştırmaları ve teleskopik gözlemler ile gerçekleştirilen uzay misyonları sayesinde sağlanmıştır.