Üretimde sıkıntı var: iPhone 15 Pro beklenen performansı vermeyebilir iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacak olan A17 Bionic yongasının üretiminde sorunlar yaşanıyor.

Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

Phone 14’ün temel ve Pro modelleri arasındaki farkı iyice açan Apple, bu stratejisini iPhone 15 serisinde de devam ettirecek.

Apple'ın iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde A17 Bionic yongasını kullanması bekleniyor.

TSMC, üretimde sorunlar yaşıyor

17 Bionic’i üretecek olan TSMC’nin 3nm sürecinde sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. TSMC, 3nm üretim bantlarının tamamını bu yıl için en büyük ve en kazançlı müşterisi Apple’a ayırmıştı.

TSMC’nin yeni üretim teknolojisinde istediği yüksek verim ve performans değerlerine ulaşamadığı ve bu nedenle A17 Bionic'in performans hedefinin düşürülebileceği söyleniyor.

Öte yandan, yeni modellerin tanıtılmasına daha aylar var. TSMC, karşılaştığı zorlukları aşarsa A17 Bionic için hedeflenen değerlere ulaşılabilir.