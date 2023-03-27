USB belleklerle bombalı saldırılar düzenleniyor Ekvador'da kimliği bilinmeyen kişiler, USB bellekleri ölümcül bombalara dönüştürerek haber medyasını susturmaya çalışıyor.

Haber Merkezi

Bilgisayar hatta cep telefonları için sıklıkla kullanılan USB bellekler, son zamanlarda amacı dışında kullanılmaya başlandı.

Her USB belleğin bilgisayara takılması, beraberinde kötü amaçlı yazılımlar getirebiliyor. Ancak durum sandığınızdan çok daha ciddi olabilir.

Çok sayıda haber kaynağı, patlayıcılarla donatılmış USB belleklerin Ekvador'daki gazetecilere postalandığını bildiriyor.

Bu USB’lerin en az 5 farklı haber merkezine, tehdit notları eşliğinde gönderildiği rapor ediliyor.

Bilgisayara takıldığında patlıyor

Yetkililer, belleklerin kullanıcı bilgisayarına taktığında anda patlayacak şekilde tasarlandığını söylüyor.

Bir gazeteci yaralandı

Bombaya dönüşen USB bellekler nedeniyle şu ana kadar bir gazeteci yaralandı.

Guayaquil kentinde bir TV kanalında çalışan haber muhabiri Lenin Artieda, gelen USB belleği bilgisayara takınca patlama yaşandı.

Hafif el ve yüz yaralanmaları yaşayan gazeteci, patlamadan ciddi bir yara almadı.

Ekvador hükümeti ve yetkilileri, konuyla ilgili soruşturmalara devam etse de şimdilik bu saldırıların arkasında kimin olduğu bulunamadı.