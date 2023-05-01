USB-C destekli Apple ürünleri için seri üretim başladı Apple’ın Lightning'den USB-C'ye geçişi resmi olarak başladı. Gelen haberlere göre, şirketin ilk ürünleri seri üretime girdi.

ensonhaber.com

Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen USB-C'yi zorunlu yapacak yeni yasa, 28 Aralık 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği’nin yeni yasası kapsamında, üye ülkelerde satılan bütün akıllı telefonlar, tabletler ve kulaklıklar USB-C girişi ile gelmek zorunda olacak.

Apple, bu düzenlemenin yeniliği teşvik etmek yerine donduracağını, milyonlarca Avrupalının cihazını geçersiz kılacağını ve benzeri görülmemiş bir elektronik atık hacmi yaratacağını öne sürerek değişikliği engellemeye çalışmıştı.

Daha fazla mücadele edemeyen Apple, geçtiğimiz aylarda USB-C girişinin iPhone'larda kullanılacağını doğrulamıştı.

İlk ürünler seri üretime girdi

Apple’ın Lightning'den USB-C'ye geçişi resmi olarak başladı. Gelen haberlere göre, şirketin ilk ürünleri seri üretime girdi.

AirPods şarj kutusu, MagSafe pil paketi, EarPods ve şarj kabloları da dahil olmak üzere Apple'ın kendi aksesuarları da USB-C kullanacak.