Uydu görüntülerine göre ABD'deki nehirlerin rengi değişti

Uydu görüntülerini inceleyen araştırmacılar, ABD’deki nehirlerin üçte birinin renginin, son 36 yılda maviden sarıya ve yeşile döndüğünü keşfetti.

Bildiğiniz gibi nehirlerin rengi; sudaki tortu, alg, kirlilik veya çözünmüş organik madde miktarına bağlı olarak mavi, yeşil, sarı veya başka renklere dönüşebiliyor.

Nehirler, alg sayısında artış yaşandıkça veya daha az tortu bulunduğunda yeşile, daha fazla tortu bulunduğunda ise sarıya dönüyor.

Bilim insanları, NASA ve ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun ortak programı Landsat’in, 1984 ile 2018 yılları arasında topladığı 235 bin uydu görüntüsünü analiz etti.

Araştırma sonucuna göre, ABD'deki nehirlerin üçte birinin renginin, son 36 yılda maviden sarıya ve yeşile döndüğü ortaya çıktı.

RENK DEĞİŞİMİNİN NEDENLERİNDEN BİRİ DE İNSAN

Kuzey Karolina Üniversitesi’nden araştırmacı John Gardner, tortu ve alglerin nehir için önem arz ettiğini, ancak ikisinin çok fazla veya az bulunmasının sorun yarattığını söylüyor. Gardner'e göre ise bu sorunun nedenlerinden biri de insan faaliyetleri.

Nehir rengi, suyun kalitesi veya ekosistemin durumuna dair kesin sonuçlar vermese de iyi bir gösterge olabilir. Gardner, nehir renginden yola çıkarak değişimin sebeplerinin ve bunu çözmek için yapılması gereken müdahalelerin öğrenilebileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, ABD’deki 60 metreden geniş ve toplam 108 bin kilometre uzunluğundaki nehirlerden, söz konusu tarihler arasındaki 16 milyon ölçüm topladı.

Nehirlerin yüzde 55’inin rengi zamanla net bir şekilde olmasa da değişti. Aynı zamanda nehirlerin üçte birinin rengi tamamen farklılaşırken, yalnızca yüzde 12’sinin sabit kaldı.

Ülkenin kuzeyindeki ve batısındaki nehirlerin yeşile, doğusundaki nehirlerin sarıya dönüştüğü belirlenirken büyük su havzalarının yeşile döndüğü tespit edildi.