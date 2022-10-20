Uydu interneti Starlink uçaklara geliyor

Starlink geniş bant uydu ağı aracılığıyla yolcu uçaklarına internet sağlamak için çalışmalarda sona gelindi.

SpaceX şirketinin, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında fırlattığı Starlink uyduları, şu an bazı bölgelere hizmet vermeye başladı. Ancak SpaceX, gelecekte bu hizmeti birçok farklı yerde de kullanmak istiyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink geniş bant uydu ağı aracılığıyla yolcu uçaklarına internet sağlamak istediğini geçtiğimiz yıl açıklamıştı.

SpaceX, uydudan güç alan interneti uçaklara getirmek için bağımsız hava taşıyıcısı JSX ile bu yılın başlarında bir anlaşma imzalamıştı.

Uçakta Wi-Fi hizmetini gelecek yıl yolcularına sunmaya başlayacak JSX, aynı zamanda bu hizmeti uçaklarda kullanan ilk şirket olacak.

Uçaklar için Starlink yakında geliyor

SpaceX'in internet sitesinde ''Starlink Aviation'' adlı yeni bir hizmet eklendi. 2021'de planlandığı söylenen hizmetin, 2023 itibarıyla başlaması bekleniyor.

Uzay internetinin uçaklar için ilk dönemde şirketlere oldukça maliyetli olması bekleniyor. Özel uçaklar için ayda 12 bin - 25 bin dolar arasında olması beklenen internetin, tek seferde ise 150 bin dolarlık bir donanım maliyetinin olacağı söyleniyor.

Şirketin açıklamasına göre Starlink, saatte yüzlerce mil hızla seyahat eden uçakta bile 350Mbps'ye kadar hız sağlayabilecek