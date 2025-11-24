Uygun fiyatlı iPhone 17e'nin bazı özellikleri ortaya çıktı

- Apple, düşük maliyetli iPhone 16e'nin yerini alacak iPhone 17e modelini 2026 başlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
- Cihaz, güçlü A19 işlemcisi ve daha iyi güç verimliliği sunan N1 kablosuz çip ile donatılacak ancak eski bir 5G modem kullanacak.
- iPhone 17e'nin fiyatının 599 dolar olarak kalması ve artan pil ömrü ile kullanıcıları memnun etmesi bekleniyor.
Apple, düşük maliyetli iPhone 16e'nin yerini alacak yeni iPhone 17e modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Analist raporlarına göre bu yeni cihazın 2026 yılının başlarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
ESKİ MODEM TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK
GF Securities analisti Jeff Pu, iPhone 17e'nin ana seride de bulunan güçlü A19 işlemcisinden güç alacağını belirtti.
Ancak Apple'ın maliyetleri düşürmek amacıyla cihazda yeni nesil C1X 5G modem yerine, önceki modelde kullanılan C1 modemine yer vereceği ifade ediliyor.
KAMERA VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ
Donanım tarafında cihazın 18 MP çözünürlüğünde bir "Orta Sahne" kamerasıyla gelmesi ve muhtemelen tek arka kamera kurulumunu koruması öngörülüyor.
Buna karşın Apple'ın N1 kablosuz çipinin entegrasyonu sayesinde güç verimliliği ve veri aktarım hızında iyileştirmeler sunulacağı belirtiliyor.
FİYAT VE PİL PERFORMANSI
Daha verimli işlemci ve kablosuz çip teknolojisi sayesinde iPhone 17e'nin pil ömrü konusunda selefinden daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.
Apple'ın fiyat politikasını değiştirmeyerek cihazı yine 599 dolar seviyesinden satışa sunacağı tahmin ediliyor.