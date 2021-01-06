Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M02s duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikler

Samsung Galaxy M02s, giriş seviye özellikleri ve uygun fiyatıyla tanıtıldı.5000 mAh bataryası ile dikkat çeken telefonun özelliklerine fiyatına daha yakından bakıyoruz.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, özellikle Galaxy M serisinde yüksek batarya kapasitelerini tercih ediyor.

Şirket, Galaxy M serisinin en yeni akıllı telefonu olan Galaxy M02s modelini resmi olarak duyurdu.

Özellikkle 2021 yılında uygun fiyatlı telefonlara daha fazla önep verip, giriş ve orta seviyede ipleri eline almak isteyen Samsung, Galaxy M02s ile bu hedefine bir adım daha yaklaşacak.





SAMSUNG GALAXY M02s ÖZELLİKLERİ

Damla çentikli bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy M02s, 6,5 inç büyüklüğünde ve 1560 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ bir ekranla geliyor.

Gücünü Qualcomm’un giriş seviyedeki işlemcilerinden olan Snapdragon 450’den alan telefonda, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, sol üst köşeye dikey bir şekilde yerleştirilen 13 MP + 2 MP + 2 MP üçlü kamera bizleri karşılıyor. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde tek bir kamera mevcut.

Son olarak 15W şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Samsung Galaxy M02s, Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak.

SAMSUNG GALAXY M02s FİYAT

Siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak Samsung Galaxy M02s, 135 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Telefonun ülkemize ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.