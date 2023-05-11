Uzay çöpleri temizlenecek! Görev 2026'da başlıyor İsviçreli şirket ClearSpace, uzayda enkaz yakalama test görevini başlatmak için 2026 yılını bekliyor.

ensonhaber.com

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline geldi. Bugün uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Üstelik önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

Clearspace uzayı temizleyecek

Amacı uzay çöplerini toplamak olan ve bunun için dev gibi bir pençeye sahip olacak Clearspace-1 uydusu, İsviçreli şirket ClearSpace tarafından 2026 yılında uzaya gönderilecek.

Fırlatılacak uzay aracı, robotik kollarıyla çöpleri toplayıp Dünya atmosferine sokarak yanmalarını sağlayacak.

Ancak binlerce çöpün olduğu uzay ortamında bu görevi gerçekleştirmek sanıldığı kadar kolay olmayacak.