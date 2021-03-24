Uzay çöplerini toplamak için ilk araçlar fırlatıldı

Uzay çöplerini toplamak için çalışmalar yürütecek iki uydu, geçtiğimiz günlerde Kazakistan'dan yörüngeye gönderildi.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı.

Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Üstelik önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

UZAY ÇÖPLERİNİ TOPLAMAK İÇİN İLK ARAÇLAR FIRLATILDI

İngiltere'nin öncülük ettiği fırlatma göreviyle birlikte, uzay çöplerini toplama projesi için iki uydu yörüngeye fırlatıldı. Söz konusu uyduların kontrolü yine İngiltere'den sağlanacak.

Kısa mesafede buluşma teknolojileri ve manyetik bir kenetlenme mekanizmasıyla donatılan hizmet uydusu, yörüngedeki çöpleri güvenle toplayacak şekilde geliştirildi. Yardımcı uydu ise kenetlenmeyi sağlayan bir plaka görevi görüyor.

Görev sırasında hizmet uydusu, kullanılmayan uyduları ve diğer uzay çöplerini bulup bunlarla kenetlenme kabiliyetini gösteren bir dizi teknik gösteri kapsamında, yardımcı uyduyla tekrar tekrar kenetlenecek ve ayrılacak.

ELSA-d isimli proje, dünyanın ilk ticari enkaz kaldırma görevi tanıtımı ve henüz çöp toplama işlemini içermiyor.

AVRUPA UZAY AJANSI ÇÖPLERE EL ATTI

Avrupa Uzay Ajansı, uzay çöplerinin bir kısmını kaldırmak için 2025 yılında yeni bir görev başlatacak.

Fırlatılacak uzay aracı, robotik kollarıyla çöpleri toplayıp Dünya atmosferine sokarak yanmalarını sağlayacak. Ancak binlerce çöpün olduğu uzay ortamında bu görevi gerçekleştirmek sanıldığı kadar kolay olmayacak.

Araştırmacılar, şu anda araçta kullanılacak yapay zeka algoritmalarını geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Eğer her şey yolunda giderse, 2025 yılında uzay çöplerinin bir kısmından kurtulabiliriz.

UZAYI EN ÇOK KİRLETEN 5 ÜLKE

Toplamda 14 bin 403 adet artık uzay mekiği bileşeni ve aktif olmayan uydusu bulunan Rusya, en fazla uzay çöpüne sahip ülke konumunda.

İkinci sırada ise 8 bin 754 uzay çöpüyle ABD bulunurken, 4 bin 688 parça ile Çin üçüncü sırada.

Dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla 994 ve 517 uzay çöpüne sahip Fransa ve Hindistan yer alıyor.

Bütün bu verilere ek olarak, araştırmacılar uzayda biriken çöp miktarının son birkaç yılda iki kattan fazla arttığını söylüyor.