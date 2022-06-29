Uzay gemileri ozon tabakasını yok edebilir

Bilim insanları, roketlerden yayılan siyah karbon parçacıklarının ozon tabakasını yok edebileceğini söylüyor.

Ozonosfer ya da ozon tabakası, stratosferin üst kısmında bulunan ve Güneş'ten gelen zararlı ışınların yer yüzüne ulaşmasını engelleyen koruyucu tabakaya deniyor.

Bu tabakanın zarar görmemesi oldukça önemli, çünkü Güneş'ten gelen ve son derece ölümcül olan UV-B ve UV-C ışınları bu tabaka sayesinde engelleniyor. Ancak Dünya'dan salınan kimyasal gazlar nedeniyle ozon tabakası sürekli olarak inceliyor.

Roketler, tabakayı daha da inceltiyor

London College Üniversitesi tarafından yönetilen bir araştırma ekibi, roketlerden yayılan siyah karbon parçacıklarının atmosferdeki diğer tüm kurum kaynaklarının toplamından neredeyse 500 kat daha güçlü olduğunu tespit etti.

Ekip, bu durumun ozon tabakasını yok edebileceğine ve küresel ısınmayı daha çok artırabileceğine dikkat çekiyor.

Araştırmacılara göre bu durum, Elon Musk’ın SpaceX’te kullandığı gazyağı ve Richard Branson’ın Virgin Galactic’te hibrit sentetik kauçuk yakıtını kullanmasından kaynaklanıyor.

Araştırmacılara göre, günlük veya haftalık uzay turizmi roket fırlatmalarının, stratosferik ozon tabakası üzerinde ciddi bir etkisi var.

Jeff Bezos’un Blue Origin şirketi, kendisi de dahil olmak üzere toplam altı turisti uzaya çıkarmıştı. Virgin Galactic ise geçen yıl kurucusu Branson ve beş yolcuyu uzaya gönderdi.

Bununla birlikte Branson’un şirketi, uzaya uçuşlar için en az 600 bilet sattı. Şimdi bilim insanları bunun çevreye ne gibi zararlar verebileceğini araştırıyor.