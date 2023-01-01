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    Uzay istasyonunda sızıntı: Rus kozmonotları SpaceX kurtaracak

    Soyuz MS-22 aracındaki sızıntı nedeniyle, Rus kozmonotları kurtarma görevini SpaceX üstlenecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 10:09
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 10:18
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    Uzay istasyonunda sızıntı: Rus kozmonotları SpaceX kurtaracak

    Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

    Geçtiğimiz günlerde istasyondaki Soyuz MS-22 kapsülünde meydana gelen sızıntı nedeniyle kozmonotlar tehlike yaşamıştı.

    Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, Soyuz kapsüllerindeki soğutucu sızıntısının başlamasından sonra üç mürettebat üyesini planlanandan önce Dünya'ya geri getirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) boş bir uzay aracı göndermeyi düşündüğünü söylemişti.

    SpaceX devreye girdi

    Üç mürettebat üyesinin Dünya'ya tam olarak nasıl geri getirileceğine dair henüz bir karar verilmedi. Ancak, gelen bilgilere göre bu kurtarma görevini SpaceX üstlenecek.

    Uzay istasyonunda sızıntı: Rus kozmonotları SpaceX kurtaracak #1

    Ancak, SpaceX'in Dragon uzay aracı ile seyahat eden tüm astronotların, özel yapım SpaceX uzay giysilerini giymeleri zorunlu ve Soyuz ile uzay istasyonuna gelen Rus mürettebat bu giysilere sahip değil.

    Üç mürettebat üyesinin Dünya'ya tam olarak nasıl geri getirileceğine dair henüz bir karar verilmedi. Mürettebat, normal takvime göre mart ayında geri dönecekti.

    rusya uzay


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