Uzay silahları kullanmakla suçlanan Rusya açıklama yaptı

Rusya, ABD ve İngiltere'nin "uzay silahları geliştirdi ve kullandı" iddialarına yanıt verdi.

Şu anda ABD, Rusya ve Çin gibi bazı ülkeler uzaya gönderdikleri çeşitli uydu veya araçlarla ön plana çıkıyor.

Ancak günümüzde çok sakin geçen uzay çalışmaları, silahların da devreye girmesiyle gelecekte farklı bir boyut kazanabilir.

İNGİLTERE VE ABD'DEN RUSYA'YA SİLAH SUÇLAMASI

İngiltere, Rusya'nın uydu testlerinde uzaya silah özelliklerine sahip bir nesne göndermek için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Rusya'ya testleri derhal durdurma çağrısında bulunmuştu.

ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı General Jay Raymond da Rusya'nın "uzay merkezli uydusavar bir silahı tahrip edici olmayan bir şekilde test ettiğine" dair ellerinde kanıt olduğunu açıklamıştı.





RUSYA'DAN İDDİALARA YANIT

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iddialara yanıt verildi. ABD ve İngiltere'nin Rusya’nın uzayda uydu karşıtı silah denediği yönündeki suçlamalarının, uzay faaliyetlerini itibarsızlaştırmak amaçlı olduğu öne sürüldü.

Bakanlığın açıklamasında, Washington ve Londra’dan gelen suçlamalarla ilgili, “Bunları yine Washington tarafından Rusya’nın uzay faaliyetlerini ve uzayda silah yarışını önlemeye yönelik barışçıl girişimlerini itibarsızlaştırmak amaçlı başlatılan, Rusya karşıtı bir başka saldırı olarak görüyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

"ABD ODAĞI FARKLI YÖNLERE ÇEKİYOR"

Açıklamada; ABD’li ve İngiliz yetkililerin, uluslararası toplumun dikkatini uzaydaki gerçek tehditlerden başka yöne çekmek, kendilerinin uzayda yeni silah konuşlandırma girişimlerini haklı çıkarmak ve bu amaçlar doğrultusunda ek bütçe elde etmek için durumu yine çarpıtmaya çalıştığı belirtildi.





Rusya’nın uzayı barışçıl amaçlarla kullanımı ve keşfine yönelik yükümlülüklerine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD’li ve İngiliz meslektaşlarımızı profesyonelce davranmaya, birtakım propaganda nitelikli bilgiler yaymak yerine müzakere masasına oturup gerçek, anlamlı çalışmalara dahil olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.