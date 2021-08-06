Uzay şirketi Virgin Galactic, bilet tarifesini duyurdu

Ünlü iş insanı Richard Branson'ın kurduğu Virgin Galactic, uzaya çıkmak isteyen yolcular için bilet tarifesini açıkladı.

İngiltere’de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, uzaya turist götürmek için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda geliştirilen VSS Unity isimli uzay aracı, geçtiğimiz aylarda birçok test aşamasından geçerek hazır hale getirilmişti.

Temmuz ayında şirketin kurucusu Richard Branson’ın da katılımıyla uzaya yolculuk yapan Virgin Galactic, uzaya gitmek isteyenler için bilet tarifesini açıkladı.

ÜÇ FARKLI BİLET VAR

Yapılan açıklamada, uzay turistlerine”üç farklı bilet opsiyonu sunulacağı belirtildi. Yolculara tek koltuk, çoklu koltuk ya da uçuştaki bütün koltukları satın alma seçeneği sunulacak.

Koltuk fiyatlarının 45 bin dolardan başladığı belirtilirken, bir sonraki uçuşun eylül ayının sonunda yapılacağı kaydedildi.

Virgin Galactic ikinci uçuş testini tamamladı

Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarlanan VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmaya kararlı.

Yetkililer, uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi verileceğini ifade ederken, uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar açıldığında, koltukların tamamen satılacağı belirtiliyor.

Virgin Galactic'in uzay gemileriyle uzaya çıkacak turistler, yaklaşık 110 kilometrelik yükseklikten Dünya'yı izleme fırsatı yakalayacak.

Turistlerin yer çekimsiz ortamda 6 dakika geçirdikten sonra Dünya'ya geri dönmesi planlanıyor.