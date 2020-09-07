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    Uzayda 3 yıl yaşabilen süper bakteriler bulundu

    Japon bilim insanları, uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen ve radyasyona dayanıklı bir bakteri türü tespit etti.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 22:26
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    Uzayda 3 yıl yaşabilen süper bakteriler bulundu

     

    Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yapılan deneyde, istasyonun dışına yerleştirdikleri bakteriyi 3 yıl boyunca gözlemledi.

    RADYASYONA RAĞMEN HAYATTA KALDILAR

    Bu süre sonunda bakterinin radyasyona maruz kalmasına rağmen hayatta kaldığı tespit edildi.

    "SÜPER BAKTERİ" SINIFINDA

    Dayanıklılığından ötürü ‘Süper Bakteri’ ismi verilen canlı, Deinococcus türü bir bakteri olduğu ifade edildi.

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