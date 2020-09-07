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Uzayda 3 yıl yaşabilen süper bakteriler bulundu

Uzayda 3 yıl yaşabilen süper bakteriler bulundu

Japon bilim insanları, uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen ve radyasyona dayanıklı bir bakteri türü tespit etti.