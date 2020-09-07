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- Uzayda 3 yıl yaşabilen süper bakteriler bulundu
Uzayda 3 yıl yaşabilen süper bakteriler bulundu
Japon bilim insanları, uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen ve radyasyona dayanıklı bir bakteri türü tespit etti.
- DHA
- 07.09.2020 - 22:26
Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yapılan deneyde, istasyonun dışına yerleştirdikleri bakteriyi 3 yıl boyunca gözlemledi.
RADYASYONA RAĞMEN HAYATTA KALDILAR
Bu süre sonunda bakterinin radyasyona maruz kalmasına rağmen hayatta kaldığı tespit edildi.
"SÜPER BAKTERİ" SINIFINDA
Dayanıklılığından ötürü ‘Süper Bakteri’ ismi verilen canlı, Deinococcus türü bir bakteri olduğu ifade edildi.