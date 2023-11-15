Uzayda doğum yapılabilir mi? Şirketler şimdiden araştırmaya başladı Hollandalı firma Spaceborn United, insanların uzayda doğum yapmasına yardımcı olmak istiyor. Şirket, ilk deneylerini fareler üzerinde yapacak.

ensonhaber.com

Uzay keşfi ve kolonizasyonu konusundaki ilerlemeler, insanların uzayda doğum yapabilme fikrini yeniden gündeme getirdi.

Uzay ajansları ve özel sektör şirketleri, uzun süreli uzay seyahatleri ve gezegenler arası yolculuklar için insanların uzay ortamında çocuk sahibi olma olasılığını değerlendiriyor.

Uzayda doğum, uzayda yaşamın uzun vadeli sürdürülebilirliği ve insanların uzayda daha uzun süre kalabilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Uzayda doğum çalışmaları başladı

Uzayda şimdiye kadar hiçbir insan doğmadı. Ancak Hollandalı Biyoteknoloji girişimi Spaceborn United bunu değiştirmeyi hedefliyor.

Spaceborn United'ın CEO'su Egbert Edelbroek, eğer insanlık yıldızlara gerçekten ulaşmak istiyorsa, orada üremenin bir yolunu bulmamız gerekeceğini söylüyor.

Şirketinin yakın vadeli hedefi, laboratuvar farelerinin uzayda genleri değiştirildikten sonra doğum yapıp yapamayacaklarını öğrenmek.

Bu araştırmanın nihai amacı, insanın uzayda hamile kalmasını ve doğumunu desteklemek olarak açıklandı. Edelbroek, eğer insanlar Dünya'nın ötesinde yaşayacaksa bu adımın gerekli olduğunu söylüyor.

Şirketin 'uzay embriyo kuluçka makinesi', erkek ve dişi cinsiyet hücrelerini (sperm ve yumurta) tutmak ve bunları alçak Dünya yörüngesinde birleştirmek için tasarlanmış disk şeklinde bir cihaz. Bütün mekanizma bir ayakkabı kutusu büyüklüğünde.

Şirketin bilgi materyallerine göre, 5-6 günlük büyümenin ardından gelişen embriyo kriyojenik olarak dondurulacak, Dünya'ya geri gönderilecek ve burada taşıyıcı anneye implante edilip edilemeyeceği ve doğuma kadar taşınıp taşınamayacağı incelenecek.

Kasımda uzaya gönderilecek

Spaceborn'un uzay uçuşu ortağıyla yaşanan sorunların bu yıl ilk testi geciktirmesinin ardından, cihazın Kasım 2024'te alçak Dünya yörüngesine çıkması planlanıyor.

Bu deneyin ardından Spaceborn'un yapay yer çekimi altında ve ardından düşük yer çekimi koşulları altında döllenen insan embriyolarını test etme planları var.

Doğuma en büyük engel yer çekimi olmaması

Yer çekimi eksikliği, insanın dünya dışı üremesinin önündeki temel engellerden biridir. Döllenmeden sonra yer çekimi eksikliğinin embriyonun gelişimini nasıl etkileyeceği hakkında henüz bir çalışma yok.

Bazı araştırmalar, düşük yer çekimli bir ortamın, gelişmekte olan embriyonik kök hücrelerin nasıl bölündüğünü, farklı hücre tiplerine nasıl farklılaştığını ve DNA hasarına karşı nasıl savunma yaptıklarını değiştirebileceğini öne sürüyor.

Ancak bu çalışmaların tümü laboratuvarda yetiştirilen hücrelerin kaplarında yürütüldü ve sonuçların canlı bir hayvanın veya bir insanın hücrelerine nasıl aktarılacağı bilinmiyor.

Radyasyon bir diğer önemli sorundur. Dünyanın manyetosferinin dışında galaktik kozmik radyasyon (GCR), bir uzay aracını ve içindekileri bombalayacak ve potansiyel olarak DNA mutasyonlarını ve kanseri teşvik edecek özelliklere sahip.

Hücreleri hızla bölünen bir embriyo için bu tür bir müdahale felaketle sonuçlanabilir.

Bu radyasyona maruz kalma, özellikle 30'lu yaşların ortalarından sonlarına kadar olan kadınlar için, belirli kanser türlerinin riskini önemli ölçüde artırabilir .

Uzay radyasyonunun astronotların merkezi sinir sistemleri üzerindeki etkileri, yeni bir araştırmaya göre 30 gün boyunca tolere edilebilir görünüyor. Ancak Mars'a yapılacak bir görev muhtemelen birkaç yıl sürecek.