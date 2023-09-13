Uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot: Frank Rubio Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronot Frank Rubio, 366 günle uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu. Rekor ise Rus kozmonota ait.

AA & Ensonhaber

Uluslararası Uzay İstasyonu, saatte 28 bin kilometrelik hızla Dünya'nın etrafında dolanıyor. Bilim insanları ve astronotlar, istasyonun içerisinde çeşitli deneyler ve görevler gerçekleştiriyor.

Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronot Frank Rubio, 366 günle uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olarak tarihe geçti.

NASA'dan yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Astronot Frank Rubio, daha önceki 355 günlük rekoru aşarak ABD'nin uzay tarihinde yeni bir rekor kırdı.

Toplam 371 gün uzayda kalacak

Rubio'nun, 27 Eylül'de Dünya'ya döneceği ve o tarihe kadar kesintisiz olarak 371 gün uzay görevinde bulunmuş olacağı kaydedildi.

21 Eylül 2022'de uzaya giden Rubio, görevi tamamladığında, uzayda 1 yıldan uzun süre kalan ilk ABD'li astronot olma rekorunu da kırmış olacak.

Kapsül arızası rekoru getirdi

Rubio ve beraberindeki 2 Rus kozmonot, 6 aylık bir misyon için Rus Soyuz kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmişti.

Ancak Soyuz MS-22 aracında arıza tespit edilmesi üzerine kapsül, mürettebatsız olarak dünyaya dönmüş, NASA da Rus ve ABD’li mürettebatın Dünya'ya dönebilmesi için yeni bir uzay aracı gönderileceğini bildirmişti.

Yeni bir uzay aracı gönderilme sürecinde, Rubio ülkesindeki rekoru kırmış oldu.

Dünya rekoru Ruslara ait

Öte yandan Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olsa da dünya rekoru 437 gün ile Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.

Polyakov, Ocak 1994-Mart 1995 döneminde 437 gün uzayda kalıp, dünya rekoru kırmıştı.