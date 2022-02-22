Uzayda uzun süre kalmak beyin hücrelerini etkiliyor

Uzmanlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) uzun süre kalmanın beynin beyaz maddesindeki sinir hücrelerinin birbirleri ile etkileşimini değiştirdiğini tespit etti.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

Frontiers in Neural Circuits dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, uzayda uzun süre kalmanın beynin yapısına ve belirli bölgeler ile sinir hücreleri arasındaki etkileşim üzerine etkilerini ortaya koydu.

Bilim insanları Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuştan birkaç gün önce, Dünya’ya dönüşün hemen ardından ve inişten 7 ay sonra manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile kozmonotların beyinlerini inceledi.

UZAY, BEYNİN BAĞLANTILARINI DEĞİŞTİRİYOR

12 kozmonot üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, uzayda uzun süre kalmanın beynin hareketlerin kontrolü ve başlatılmasından sorumlu olan bölgelerin karşılıklı bağlantılarını önemli ölçüde değiştirdiği tespit edildi.

Uzmanlar, özellikle de beynin striatumundaki, beyincikteki ve beyaz maddesindeki nöronların etkileşim özelliklerinde önemli değişiklikler olduğunu fark etti.

İnişten yedi ay sonra bile kısmen kalan bu değişikliklerin beynin uzaydaki koşullara adapte olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Ancak uzmanlar, değişikliklerin bir kısmının kafatasındaki sıvıların rastgele yeniden dağılmasından ve ye rçekimsiz ortamda uzun süre kalmanın yaratabileceği başka fizyolojik sonuçlardan kaynaklanmış olabileceği olasılığını da değerlendiriyor.