Euro
15.53
0.34%
Dolar
13.73
0.51%
Altın
843.29
0.72%
Borsa
2038
0.28%
Bitcoin
509.000
-5.89%
BTXN Coin
38.41
-3.49%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Uzayda uzun süre kalmak beyin hücrelerini etkiliyor

    Uzmanlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) uzun süre kalmanın beynin beyaz maddesindeki sinir hücrelerinin birbirleri ile etkileşimini değiştirdiğini tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uzayda uzun süre kalmak beyin hücrelerini etkiliyor

    Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

    Frontiers in Neural Circuits dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, uzayda uzun süre kalmanın beynin yapısına ve belirli bölgeler ile sinir hücreleri arasındaki etkileşim üzerine etkilerini ortaya koydu.

    Bilim insanları Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuştan birkaç gün önce, Dünya’ya dönüşün hemen ardından ve inişten 7 ay sonra manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile kozmonotların beyinlerini inceledi.

    UZAY, BEYNİN BAĞLANTILARINI DEĞİŞTİRİYOR

    12 kozmonot üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, uzayda uzun süre kalmanın beynin hareketlerin kontrolü ve başlatılmasından sorumlu olan bölgelerin karşılıklı bağlantılarını önemli ölçüde değiştirdiği tespit edildi.

    UZAY

    Uzmanlar, özellikle de beynin striatumundaki, beyincikteki ve beyaz maddesindeki nöronların etkileşim özelliklerinde önemli değişiklikler olduğunu fark etti.

    İnişten yedi ay sonra bile kısmen kalan bu değişikliklerin beynin uzaydaki koşullara adapte olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

    Ancak uzmanlar, değişikliklerin bir kısmının kafatasındaki sıvıların rastgele yeniden dağılmasından ve ye rçekimsiz ortamda uzun süre kalmanın yaratabileceği başka fizyolojik sonuçlardan kaynaklanmış olabileceği olasılığını da değerlendiriyor.


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    21 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Uşak'ta husumetlisi tarafından saldırıya uğradı, hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Uşak'ta husumetlisi tarafından saldırıya uğradı, hayatını kaybetti

    Görüş Bildir