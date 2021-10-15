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    Uzaydan deniz aygırı izlemek için 500 bin kişi aranıyor

    Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Britanya Antarktika Araştırması'nın (BAS), uzaydan deniz aygırı izlemek için 500 bin bilim vatandaşı aradığını duyurdu.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 14:02
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    Uzaydan deniz aygırı izlemek için 500 bin kişi aranıyor

    Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Britanya Antarktika Araştırması (BAS), deniz aygırlarının iklim krizinden nasıl etkilendiklerini tespit etmek istiyor.

    Bunun için, uyduların ürettiği binlerce görseli inleyecek yarım milyon ‘bilim vatandaşı’ aranıyor.

    Yapılan açıklamada, “WWF ve British Antarctic Survey (BAS), halktan 'mors (deniz aygırı) dedektifleri' olmalarını ve uzaydan alınan binlerce uydu görüntüsünde mors aramak için otuz dakika gibi kısa bir süre harcayarak koruma bilimine katkıda bulunmalarını istiyor.” denildi.

    DEĞİŞİKLİKLER TESPİT EDİLECEK

    Bilim vatandaşları, bilim insanlarının zaman içindeki değişiklikleri tespit etmelerine ve beş yıl boyunca Atlantik ve Laptev mors popülasyonlarının sayımını gerçekleştirme hedeflerine yardımcı olacak.

    Aranan özellikler arasında ‘en az 10 yaşında olmak ve bir bilgisayar ve internet erişimi olmak’ yer alıyor.

    Uzaydan deniz aygırı izlemek için 500 bin kişi aranıyor #1


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