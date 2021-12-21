Uzaylı yaşam, Venüs'ün bulutlarında saklı olabilir

Bilim insanları, Venüs'ün bulutlarında amonyak bulunduğunu ve bu nedenle uzaylı yaşamın burada olabileceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz yıl, yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini duyurmuştu.

Venüs'te yaşam belirtilerine rastlanması birçok uzay şirketinin ilgisini çekti. Örneğin NASA, iki farklı Venüs görevine odaklanacağını duyururken, Rusya ise Venüs için ulusal bir proje başlatılacaklarını belirtmişti.

UZAYLI YAŞAM BULUTLARDA SAKLI

Cardiff Üniversitesi, MIT ve Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Venüs'ün bulutlarında amonyak bulunduğunu ve bu nedenle uzaylı organizmaların burada olabileceğini tahmin ediyor.

Bir nitrojen ve hidrojen bileşiği olan amonyak gazının, Dünya'dan 47.34 milyon kilometre uzaklıktaki gezegeni yabancı yaşam için daha yaşanabilir hale getirecek kimyasal reaksiyonların göstergesi olabileceği açıklandı.

Bilim insanlarına göre, Venüs'ün bulutlarında yaşam varsa, gezegenimizde ve hatta Mars gibi komşu gezegenlerde gördüğümüzden farklı bir kimyasal bileşime sahip mikroplar olması da muhtemel.

Gezegenimizde amonyak, suda yaşayan organizmalardan kalan yaygın bir atık. Venüs'ün üst atmosferindeki varlığı ise, 1970'lerden beri gök bilimcilerin kafasını karıştırıyor.