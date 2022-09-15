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    Uzaylılar 25 yıl içinde bulunabilir

    İsviçreli bir astrofizikçi, önümüzdeki 25 yıl içinde uzaylıların bulunabileceğini söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 16:05
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    Uzaylılar 25 yıl içinde bulunabilir

    Yıllardır uzaylı yaşamı arayışında olan NASA gibi kurumlar, çeşitli araçlarla Mars gibi gezegenlerde araştırma yapıyor.

    Buradan toplanan örnekler ise gelecekte uzay araçlarıyla Dünya'ya taşınacak ve inceleme altına alınacak.

    Öte yandan, uzaylıların varlığına inanan bazı bilim insanları, Dünya'da uzaylı kanıtı aramak için çalışmalar yürütüyor.

    25 yıl içinde uzaylılar bulunabilir

    İsviçreli astrofizikçi Sascha Quanz, insanlığın önümüzdeki 25 yıl içinde Güneş sistemimiz dışında yaşam olduğuna dair kanıtlar bulabileceğine inanıyor.

    Dr. Quanz, İsviçre'nin federal teknoloji enstitüsü ETH Zürih'te geliştirilmekte olan yeni teknolojiyi, James Webb Uzay Teleskobu gibi mevcut teknolojileri ve bilimin 5 binden fazla öte gezegeni keşfederek kaydettiği ilerlemeyi, buna neden olarak gösterdi.

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    Dr. Quanz ve ETH Zürih'teki meslektaşları, şu anda Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi tarafından geliştirilmekte olan Aşırı Büyük Teleskop için tasarlanan bir orta kızılötesi görüntüleyici ve spektroskopi cihazı üzerinde çalışıyor.

    Teleskop açıldığında yaklaşık 40 metre çapındaki aynasıyla yer tabanlı en büyük teleskop olacak ve ETH Zürih'te geliştirilmekte olan cihazla birlikte Webb Teleskobu'nun inceleyemediği öte gezegenleri inceleyebilecek.


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