Uzaylılar bizimle iletişime mi geçiyor? Bilim insanları 25 gizemli radyo sinyali tespit etti Bilim insanları, uzaydan gelen 25 gizemli 'hızlı radyo patlaması' (FRB) tespit ettiklerini duyurdu.

ensonhaber.com

Bilim insanları, uzayla ilgili çalışmalarına devam ederken zaman zaman şaşırtıcı derecede gizemli bulgulara ulaşıyor.

Gök bilimciler, zaman zaman uzayın derinlikten gelen radyo sinyalleri keşfediyor ve bu sinyallerin kaynağını araştırıyor.

Bilim insanları, uzaydan gelen 25 gizemli 'hızlı radyo patlaması' (FRB) tespit ettiklerini duyurdu.

Bu güçlü radyasyon patlamaları, 2019 ve 2021 yılları arasında Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi (CHIME) radyo teleskopu tarafından tespit edildi.

Kaynağı bilinmiyor

Hızlı radyo patlamalarını veya FRB'leri neyin ürettiği şu anda bilinmiyor, ancak bunların genellikle uzak galaksilerdeki ölmekte olan yıldızlar tarafından yayıldığı düşünülüyor.

Gök bilimciler bu tür sinyalleri daha önce de geldiği yere kadar takip edebildi. Ama bunları neyin ürettiği hala bir sır.

Bu nedenle söz konusu parlak radyo emisyonlarına dair daha fazla bilgi edinmek, bilim insanlarının bunları neyin ürettiğini anlamasını sağlayabilir.

Öte yandan, sinyallerin kaynağı olarak uzaylıların bizimle iletişime geçmeye çalıştığını ve kendilerine yeni bir ev aradıklarını söyleyen komplo teorisyenleri de var.