Uzaylılardan mesaj mı var? Dünya güçlü bir enerji patlamasıyla vuruldu 1000 ışıkyılı uzaklıktaki Vela adlı pulsarın yaydığı gama ışınları, Dünya'yı vurdu. Ancak, bilim insanları bu olayı açıklayamıyor.

ensonhaber.com

Dünya, ölü bir yıldızdan gelen o kadar güçlü bir enerji patlamasıyla vuruldu ki, bilim insanları bunu tam olarak açıklayamıyor.

Namibya'daki geniş bir teleskop sistemi kullanılarak tespit edilen yoğun gama ışınları, Dünya'dan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıktaki Vela isimli pulsardan geliyor.

Pulsarlar, tahminen 10 bin yıl önce bir süpernova olarak patlayıp daha sonra kendi içine çöken devasa bir yıldızın kalıntılarına deniyor.

İngiliz gök bilimci Dame Jocelyn Bell Burnell, 1967'de bir pulsarı keşfeden ilk kişiydi. Ancak yeni çalışma, bir pulsardan şimdiye kadar görülen en yüksek enerjili ışınlara işaret ediyor.

Uzaylı kanıtı değil

Fransa'daki Astropartikül ve Kozmoloji (APC) laboratuvarından çalışma yazarı Arache Djannati-Atai'ye göre ne yazık ki bu, uzaylıların bizimle iletişime geçmeye çalıştığı anlamına gelmiyor.

Djannati-Atai, "Pulsarların çok büyük yıldızların cesetleri olduğundan eminiz ve Dünya'da gördüğümüz sinyalleri üretmek için herhangi bir uzaylı zekasına gerek olmadığını biliyoruz." diyor.

Pulsarlar, uzayda meydana gelen en büyük patlama olan süpernovada olağanüstü bir şekilde patlayan yıldızların arta kalanları olarak tanımlanıyor .

Bu pulsarlar, kozmik deniz fenerlerine benzeyen, dönen elektromanyetik radyasyon ışınları yayarlar.

Eğer ışınları güneş sistemimizin üzerinden geçerse, düzenli zaman aralıklarında radyasyon parlamaları görürüz.

Radyasyon darbeleri olarak da adlandırılan bu flaşlar, elektromanyetik spektrumun farklı enerji bantlarında aranabilir.

Materyallerinin bir çay kaşığının kütlesi beş milyar tondan fazla, yani Büyük Giza Piramidi'nin kütlesinin yaklaşık 900 katı kadardır.

Bilim insanlarının uzun süredir ilgisini çeken özel bir pulsar, Güney gökyüzünde Vela takımyıldızında yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Vela Pulsar'dır.

Vela Pulsar'ın çapı yalnızca 19 kilometre civarındadır ve helikopter rotorundan daha hızlı bir şekilde saniyede 11'den fazla tam dönüş yapar.

Vela Pulsar hızla dönerken, pulsarın dönme ekseni boyunca ışık hızının yaklaşık yüzde 70'i oranında hızla ilerleyen yüklü parçacıklardan oluşan bir jet püskürtüyor.

Namibya'daki Yüksek Enerjili Stereoskopik Sistem (HESS) teleskop gözlemevini kullanan bilim insanları, Vela Pulsar'dan yayılan, elektromanyetik spektrumdaki herhangi bir dalga arasında en küçük dalga boyuna sahip ancak en fazla enerjiye sahip olan gama ışınlarını inceledi.

Bu gama ışınlarının enerjisi 20 tera-elektronvolt veya görünür ışığın enerjisinin yaklaşık 10 trilyon katı düzeyindeydi.

Bu, teraelektronvolt enerji aralığında tespit edilen diğer tek pulsar olan Yengeç pulsarından çok daha büyük.

Bilim insanları bu radyasyonun kaynağının, pulsarın manyetik alan sistemi olan manyetosferinde üretilen ve hızlanan hızlı elektronlar olabileceğini düşünüyor.

Dünya da dahil olmak üzere gezegenler gibi, pulsarların da manyetosferi var; bu, parçacıkları iki manyetik kutup boyunca dışarı doğru yönlendiren görünmez bir kuvvet alanıdır.

Manyetosfer, yıldızı çevreleyen ve onunla birlikte dönen plazma ve elektromanyetik alanlardan oluşur.

Rekor Vega Pulsar'ın

Araştırmanın yazarlarına göre Vela Pulsar, şu anda resmi olarak bugüne kadar keşfedilen en yüksek enerjili gama ışınlarına sahip pulsar rekorunu elinde tutuyor ve bu, mevcut astronomi modellerini revize edebilir.

Pulsarlarda ve çevrelerinde meydana gelen olayları enerji limitlerinde araştırmak, oradaki süreçlere ve fiziksel koşullara ilişkin bilim insanlarının teorik modellerini geliştirmesine ve hatta revize etmesine yardımcı oluyor.

Yeni çalışma Nature Astronomy dergisinde yayınlandı.