Uzmanlar, bayramlarda artan siber dolandırıcılığa karşı uyardı

Bilişim uzmanları, bayram tatillerinde artan siber zorbalık ve dolandırıcılık suçlarına karşı internet kullanıcılarını uyarıyor.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 ve 2021'de yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

AA'da yer alan habere göre siber dolandırıcılar, dijital hareketliliğin yoğun olduğu tatil ve bayram günlerinde internet kullanıcılarının kişisel verilerini elde edebilmek için fırsat kolluyor.

Uzmanlar; asılsız linkleri, bire bir kopyalanan sahte siteleri, sosyal medyada konum paylaşımını, ortak ağa açık cep telefonlarını, tanıdıktan geldiği zannedilen e-postaları ve halka açık Wi-Fi'leri siber zorbaların internet kullanıcılarını dolandırmak için kullandığını aktardı.

Uzmanlardan siber saldırı uyarısı

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, bayram ve tatil dönemlerinde çocuklar ve yetişkinlerin zamanını gereğinden fazla ekran karşısında geçirdiğini söyledi.

Özellikle oyunlardaki içeriklerin barındırdığı risklere dikkati çeken Dilci, "İçeriği tasarlayan, karşı tarafı kontrol etmeyi amaçlayabiliyor. Dijital mecralardaki oyun içeriklerine ve içerisinde verilen mesajlara ailelerin dikkat etmesi gerekir. Çünkü çocukta zararlı alışkanlıklara sebep verebilir." dedi.

"Sahte linkler moda"

Dilci, dijital hırsızlıkların dönemsel değişiklik gösterdiğini dile getirerek, "Şu an moda olan hırsızlık türü, siber dolandırıcıların asılsız linkleridir. Bu linkler üzerinden sahte 'bayram ikramiyesi' mesajlarıyla 50 yaş üzeri kişileri hedef alıyorlar.

Siber dolandırıcılar, bireyin sağlık problemini takip ediyorlar. Sağlığına derman aramaya çalışan kişinin sosyal medya paylaşımlarını takip ediyorlar. Dijital ayak izlerinden dolandırıcılık eylemlerinde bulunuyorlar." diye konuştu.

"Tatilde konum paylaşmak riskli"

Bayram tatiline gideceklerin sosyal medyadan konum paylaşmasının riskli olduğunu anlatan Prof. Dr. Tuncay Dilci, bireyin daha önce ikamet ettiği adreslerin takip edilip ikamet konumlarının bulunabileceği uyarısında bulundu.

Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever ise bayram ve tatil dönemlerinde sosyal medya kullanımın arttığını, siber korsanların insanları kandırmak için faklı yöntemler uyguladığını dile getirdi.

Vatansever, bilgisayarlarda mutlaka lisanslı ürünler kullanılmasını önererek, "Güncellemeleri düzenli olarak yüklemediğiniz, kırılmış uygulamalar kullandığınızda siber saldırılara daha açık olursunuz. Bilinen virüslere karşı koruyacak lisanslı ve güncel bir antivirüs programı kullanmanız güvenlik için önemlidir." dedi.