Uzmanlar uyardı! Ara tatilde çocukların ekran sürelerine dikkat Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, ara tatilde çocukların ekran kullanım süreleriyle ilgili anne ve babalara tavsiyelerde bulundu.

AA

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, ara tatilde çocukların televizyon, bilgisayar ve teknolojik ürünlerle çok fazla uğraştığını belirterek ailelere çeşitli tavsiyeler verdi.

Arıca, ara tatilde çocukların ekranın zararlarına daha fazla maruz kalabileceğini belirterek, özellikle bu dönemde azaltılması gerektiğini söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı da olan Arıca, bu dönemde öğrencilere ödev verilmemesi, öğrencilerin ders çalışmaması ve tatili iyi değerlendirmesi gerektiğini anlattı.

Ailelere tavsiyeler

Anne ve babaların tatillerde bazı şikayetlerinin olduğunu dile getiren Arıca, şu ifadeleri kullandı:

Ailelerin şikayetleri çocuklarının ara tatilde çok uyuması, çok yemesi, sosyal medya ile uğraşması veya hiçbir şey yapmadığı yönünde. Özellikle ebeveynler çocuklarına nasıl bir plan yapmalı?



Öncelikle tatile girdiklerinde aile tek başına bir plan değil, çocuğu da alacakları beraber bir tatil planı yapmaları gerekiyor.



En önemlisi, uyku ve beslenme problemleri olmasın diye özellikle okul döneminde nasıl uyuyup besleniyorsa ara tatilde de aynı şekilde devam etmeliler.

Prof. Dr. Arıca, ekranda çok zaman geçirmenin çocukları, gençleri olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Bu konuda ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Arıca, sözlerine şöyle devam etti: