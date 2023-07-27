Uzmanlar uyardı! Elektrikli araçlar, gemi yangınlarını artırıyor Son zamanlarda yanan gemi haberlerini sıkça duymaya başladık. Uzmanlar, elektrikli araç taşıyan gemilerde yangın riskinin arttığını söylüyor.

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Hollanda'nın kuzeyinde 2 bin 857 aracın bulunduğu Panama bandralı Fremantle Highway adlı kargo gemisinde dün gece saatlerinde yangın çıkmıştı.

Almanya’dan Mısır’a araç taşıyan gemideki yangının elektrikli bir otomobilin alev alması sonucu çıktığı öğrenildi. Üstelik bu yangın bir ilk değil.

Batan büyük gemi sayısı (2022: dünya çapında 38) tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı.

Ancak yangınlar nedeniyle geçen yıl 200 gemi hasar gördü. Bu, son on yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

Elektrikli araçlar yangına davetiye çıkarıyor

Allianz Insurance, mayıs ayı sonunda yıllık nakliye araştırmasını yayınlamıştı. Bu çalışma, elektrikli araçların gemilerde yangın riskini artırdığını açıkça ifade ediyor.

Daha fazla sürdürülebilirliğe yönelik genel eğilim, daha fazla elektrikli aracın ve pille çalışan malların taşınması anlamına geliyor.

Özellikle konteyner gemilerinde ve araba taşıyıcılarında, potansiyel olarak oldukça yanıcı lityum-iyon pillerin taşınması, yangınlara sebebiyet veriyor. Uzmanlar, önlem alınmazsa gelecekte daha fazla geminin yanabileceğini vurguluyor.

"Felicity Ace" yük gemisinin Şubat 2022'de batmasının ardından, Norveçli bir nakliye şirketi gemilerinde elektrikli arabaların taşınmasını zaten yasaklamıştı. Ancak dünya genelinde elektrikli araçların büyük çoğunluğu hala gemilerle taşınıyor.

Allianz araştırmasına göre, lityum iyon pillerin neden olduğu yangınların ana nedenleri, üretim kusurları, hasarlı pil hücreleri veya cihazları, aşırı şarj veya kısa devreler.

Öte yandan araştırma, batarya kaynaklı yangınları söndürmenin son derece zor olduğunu söylüyor.

Allianz Denizcilik Sigortası Başkanı Justus Heinrich, mayıs ayı sonunda yetersiz güvenlik önlemlerini eleştirerek şöyle konuşmuştu:

Çoğu gemi, açık denizlerde bu tür yangınlarla mücadele etmek için ne yeterli korumaya ne de yeterli erken uyarı veya söndürme kapasitesine sahip.

Uzmanlara göre sektör, bu tehdide karşı koymak için önleyici tedbirlere ve acil durum planlarına odaklanmalı.

Buna yeterli mürettebat eğitimi, uygun yangınla mücadele ekipmanına erişim ve erken uyarı sistemlerinin iyileştirilmesi de dahil.

Justus Heinrich, bu tür malların taşınması için özel olarak üretilen gemilerin daha güvenli olduğunu söylüyor.