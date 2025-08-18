Uzmanlar uyarıyor: WhatsApp ekran paylaşma dolandırıcılığına dikkat

WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni ve karmaşık bir dijital dolandırıcılık yöntemi hızla yayılıyor.

Bu yöntem, kurbanların tüm bilgilerini saniyeler içinde ele geçirerek ciddi finansal kayıplara yol açabiliyor.

DOLANDIRICILAR NASIL ÇALIŞIYOR

Dolandırıcılar, genellikle banka veya finans kurumu temsilcisi gibi davranarak kurbanlarla iletişime geçiyor.

Yardım etme bahanesiyle, kurbanları telefonlarına uzaktan erişim veya ekran yansıtma sağlayan bir uygulama yüklemeye ikna ediyorlar.

BİLGİLERİNİZ NASIL ÇALINIYOR

Uygulama kurulduğu anda, dolandırıcılar kurbanın telefon ekranını anlık olarak görmeye başlıyor.

Bu sayede bankacılık şifreleri, tek kullanımlık kodlar (OTP) ve kişisel mesajlar gibi en kritik bilgilere erişerek hesapları boşaltıyorlar.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI

Kendisini bankadan aradığını söyleyen kişilerin kimliğini mutlaka doğrulayın ve şüpheli taleplerde bulunan kişilere asla inanmayın.

Telefonunuza tanımadığınız veya güvenmediğiniz kaynaklardan asla uygulama yüklemeyin ve şüpheli numaraları anında engelleyerek yetkililere bildirin.