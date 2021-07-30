Uzun süre güncellenmeyen uygulamalar Play Store'dan kaldırılacak

Google, uygulama marketini daha güvenli bir hale getirmek için uzun süre güncellenmeyen uygulamaları mağazadan kaldırma kararı aldı.

Sık sık gizlilik ihlallerinin yaşandığı ve birçok zararlı uygulamanın bulunduğu Android mağazası Google Play Store, bu duruma bir son vermek için yeni kurallar getiriyor.

Şirket, yeni politikası ile birlikte bu platformu daha kullanıcı dostu ve güvenilir bir hale getirmek istiyor.

Güncellenen politikaya göre Google, mağazaya eklenen uygulamaların sayısını azaltmak için kolları sıvadı.

GELİŞTİRİCİLER ETKİLENECEK

Bu durumun, popüler olmayan yazılımları ve uygulamalarını çok nadir güncelleyen geliştiricileri olumsuz etkileyecek. Ayrıca bir geliştirici, hesabına 90 günden fazla giriş yapmamışsa hesabını kaybedecek.

Son olarak, 3 ayda toplam 1000 defadan az indirilen uygulamaları olan hesaplar da kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.





Google, düzenli olarak güncellenmeyen uygulamaların yeteri kadar güvenli olmadığı görüşünde. Bu nedenle, uzun süre güncellenmeyen uygulamalar mağazadan kaldırılacak

Ancak ABD'li şirketin, güncelleme gerektirmeyen uygulamaları nasıl bu kuralın dışında tutacağı şimdilik bilinmiyor.