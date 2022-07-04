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Van Gölü kıyısında gökyüzü gözlem etkinliği

Van Gölü kıyısında gökyüzü gözlem etkinliği

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı, 7’den 70’e gökyüzü tutkunlarının yeni durağı oldu.