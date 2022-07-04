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    Van Gölü kıyısında gökyüzü gözlem etkinliği

    Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı, 7’den 70’e gökyüzü tutkunlarının yeni durağı oldu.
    • 04.07.2022 - 04:43
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    Van Gölü kıyısında gökyüzü gözlem etkinliği

    TÜBİTAK’ın gökyüzü gözlem etkinlikleri, Diyarbakır Zerzevan Kalesi’nin ardından Van’da yapıldı.

    Van Gölü kıyısında 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen astronomi tutkunlarının buluşma noktası oldu.

    Van’ın Edremit ilçesinde bugün başlayan etkinlikte, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakaladı.

    Van Gölü kıyısında gökyüzü gözlem etkinliği #1

    Bakan Varank, vatandaşlarla etkinliğe katıldı

    İHA'nın haberine göre; etkinlik, TÜBİTAK’ın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van YYÜ ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla düzenlendi.

    Programa katılan gökyüzü tutkunları ise etkinlik alanında güzel vakit geçirdiklerini belirterek, teleskoplarla gökyüzünü daha net inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

    Van Gölü kıyısında gökyüzü gözlem etkinliği #2

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    Van Gölü kıyısında gökyüzü gözlem etkinliği #9


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