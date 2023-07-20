Vegan deri kaplamalı Huawei nova 11 Pro Türkiye’de satışta Huawei, Vegan deri kaplamalı nova 11 Pro modelini ülkemizde satışa sundu. Telefonun fiyatını ve detaylı özelliklerini sizler için inceledik.

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Çinli teknoloji şirketi Huawei, bundan birkaç ay önce "nova 11" serisi yeni akıllı telefonlarını görücüye çıkarmıştı. Türkiye’deki kullanıcılarını daha fazla bekletmek istemeyen Huawei, “nova 11” ve “nova 11 Pro” modellerini satışa sundu.

Bu içeriğimizde, sizler için kullanım testleri gerçekleştirdiğimiz “Huawei nova 11 Pro” modeline yakından bakacağız ve telefonun öne çıkan özelliklerini sizlerle paylaşacağız.

Huawei nova 11 Pro neler sunuyor

Huawei nova 11 Pro’yu incelemeye öncelikle tasarımından başlayalım. Söz konusu telefon, ilk monogram vegan deri tasarımına sahip ilk Huawei nova modeli olarak dikkat çekiyor.

Uzun süreli kullanımlarda deri tasarımın oldukça yumuşak dokunuşlu ve rahat hissettirdiğini söylemeliyiz. Ayrıca deri tasarım, lekelere karşı da dayanıklılık sunuyor.

Huawei nova 11 Pro modelinde, 6,78 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızı sunan 2652 × 1200 piksel çözünürlüğünde OLED kavisli ekran kullanılıyor. Söz konusu ekran, P3 geniş renk gamı, 1440 Yüksek Frekanslı PWM Karartma ve HDR gibi üstün özellikler de sunuyor.

1,59 mm ultra dar yan çerçeveler, nova 11'i en iyi ekran/gövde oranına sahip telefonlardan biri yapıyor. Telefonun, elimizde oldukça şık durduğunu belirtmeden geçmek istemiyoruz.

Huawei, ilk defa bir nova modelinde dayanıklı “Kunlun Cam” teknolojisini kullanıyor. 10x nihai düşme direnci, beş yıldızlı SGS Düşme Direnci Sertifikası’na sahip bu teknoloji, kullanıcıların ekran kırılmasıyla ilgili yaşadıkları sorunları çözüyor.

Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 778G işlemcisinden güç alan Huawei nova 11 Pro’da 4 adet 2,4 GHz hızında Cortex-A78 ve 4 adet 1,8 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerinde bulunuyor.

8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, 4500 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. Gelin şimdi bu batarya konusunu biraz daha açalım ve yaptığımız testler sonucunda elde ettiğimiz verilere bakalım.

Huawei nova 11 Pro batarya detayları

100W HUAWEI SuperCharge Turbo özelliği sayesinde, nova 11 Pro hiçbir şarj sıkıntısı yaşatmıyor.

Ekran kapalıyken yaptığımız testlerde, telefonun 20 dakika içerisinde tam şarj olduğunu gözlemledik. Ayrıca telefonun 0’dan yüzde 60 seviyesine şarj dolması yaklaşık 10 dakika sürüyor.

Eğer video izleme esnasında telefonunuzu şarj etmek isterseniz de 15 dakika içerisinde telefonunuzu 0’dan yüzde 50 seviyesine kadar şarj edebiliyorsunuz.

Şunu rahatlıkla söylemeliyiz ki Huawei nova 11 Pro’yu kullandığımız süre boyunca gerek şarj ömründen gerekse şarj dolum sürelerinden oldukça memnun kaldık.

Huawei nova 11 Pro kamera performansı

Gelelim en çok merak ettiğiniz konulardan biri olan Huawei nova 11 Pro’nun kamera performansına.

Günümüzde artık akıllı telefonlar, fotoğraf makinelerinin yerini aldı ve tüketiciler artık telefon alırken kamera özelliklerine oldukça dikkat ediyor.

Bu durumun farkında olan Huawei, nova 11 Pro ile gerçekten etkileyici bir kamera deneyimi sunuyor diyebiliriz. Çünkü bu telefonun kamerası ile ilgili deneyimlediğimiz çok şey var.

Öncelikle telefonun ana kamera özelliklerinden bahsedelim. Telefonun arka kısmında F1.9 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera yer alıyor.

Bu kameranın hemen üst kısmında ise F2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş açılı makro kamera karşımıza çıkıyor.

Kamera diziliminin en alt kısmında lazer odak sensörü yer alırken, hemen sağ tarafında ise 10 kanallı renk sıcaklığı sensörü yerleştirilmiş.

QPD Tam Piksel Hassas Odaklama ve sıfır deklanşör gecikmesi (ZSL) teknolojisi ile, HUAWEI nova 11 Pro, kaykay yaptığınız anları veya yavru kedilerin sevimli görüntülerini kolayca yakalamanızı ve böylece anı kaçırmamanızı sağlıyor.

Telefonun en çok sevdiğimiz özelliklerinden biri de çift ön kameraya sahip olması oldu. Huawei nova 11 Pro’nun ön kısmında 60MP ultra portre kamerası ve 8MP portre yakın çekim kamerası yer alıyor.

Söz konusu kamera, 2X optik ve 5X dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca ön kamera ile 4K videolar da çekmeniz mümkün.

Huawei nova11 Pro modelinde, portrelerin her ayrıntısını ortaya çıkarmak için ilk kez XD Portre özelliği kullanılıyor.

Düşük ışıkta portre geliştirme teknolojisiyle, daha zengin ayrıntılar ve daha otantik renkler yakalanabiliyor ve zayıf aydınlatılmış ortamlarda bile çok iyi kalitede fotoğraflar çekilebiliyor.

İster selfie ister grup fotoğrafında, XD Portre Algoritması ile dokulu portre elde edebilirsiniz. Ultra HD Selfie, portreyi daha canlı hale getirebiliyor.

Son olarak gece yaptığımız çekimlerde, telefonun oldukça iyi bir iş çıkardığını söylemeliyiz. Gece çekimi yapmak genellikle bulanık fotoğraflar ve görüntü bozulmalarıyla sonuçlanır.

Telefondaki 50 MP Ultra Vision Kamera, RYYB Renkli Filtre Dizisi ve XD portre sayesinde, gece yaptığımız çekimlerde oldukça net fotoğraflar elde ettik.

Huawei nova 11 Pro oyunlarda da iddialı

Günümüzde akıllı telefonlar artık birer oyun konsolu haline gelmişken, nova 11 Pro’nun oyunculara sunduğu özelliklerden bahsetmeden olmaz.

HUAWEI nova 11Pro, en iyi oyun deneyimi için işlemci kaynak planlamasından grafik birimi yükünü azaltmaya ve dokunmatik ekrana kadar tüm optimizasyonları yapan güçlü nova Game Engine özelliğine sahip.

HUAWEI nova 11 Pro, ısı dağıtma sistemi ile akıllı telefonun yaydığı ısıyı azaltarak daha verimli ve kalıcı bir soğutma sağlıyor.

Telefon ayrıca, nova 10 Pro ile karşılaştırıldığında, oyun için pil ömrünü yüzde 10 artırıyor ve oyunlardaki gecikmeleri yüzde 5 oranında düşürüyor.

Huawei nova 11 Pro Türkiye fiyatı

Yeşil, siyah ve altın renklerinde satışa sunulan Huawei nova 11 Pro’nun ülkemizdeki fiyatı 24 bin 999 TL olarak açıklandı.

Huawei AppGallery ile tüm uygulamalara sorunsuz erişim

Huawei’nin kendi uygulama mağazası AppGallery’de başta banka uygulamaları olmak üzere Türkiye’deki en popüler uygulamalar resmi olarak yer alıyor.

Buna aklınıza gelebilecek tüm bankalar, devlet ve sağlık uygulamaları, alışveriş uygulamaları dahil.

Bunun yanında WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify ve Netflix gibi uygulamalar doğrudan AppGallery üzerinden indiriliyor, kuruluyor ve güncellemeleri yapılıyor.

Huawei kendi uygulama mağazasını her geçen gün daha da geliştirirken, bu sefer bizi bir yenilik daha bekliyor. Google uygulamaları için 3. parti bir araç olan GBOX ile tüm kullanımlar çok daha stabil ve akıcı bir şekilde çalışıyor.

Tamamen reklamsız ve önceki çözümlere göre daha stabil çalışan GBOX’ın kendi içindeki ayarlarındaki KLON seçeneği ile halihazırda yüklü olan uygulamaları GBOX üzerine alarak bildirim ve güncelleme problemlerini de ortadan kaldırıyor.

Google Maps, Google Drive, Zoom ve YouTube'u kullanırken şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadık.

Üstelik GBOX’ı kurmak oldukça kolay. Tek yapmanız gereken, AppGallery’ye girmek ve YouTube araması yapmak.

Çıkan sonuçtan GBOX web sayfasına gidip indirme ve ardından kurulum işlemleri kolayca yapılabiliyor.

Kurulum sonrası pil optimizasyonu ve diğer izinleri verdikten sonra Google hesabınızla giriş yaptıktan sonra, tüm Google uygulamalarını kullanabilirsiniz.

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