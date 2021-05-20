Venmo, Filistinlilere yapılan yardımları geri çeviriyor

PayPal'e ait olan mobil ödeme hizmeti Venmo, Filistin'e yapılan yardımları askıya aldı.

ABD ödeme devi PayPal bünyesinde yer alan mobil ödeme platformu Venmo, oldukça tepki çeken bir karara imza attı ve Filistinlilere yapılan yardımları askıya aldığını duyurdu.

Venmo'dan yapılan açıklamada, Filistin'e yardımların dondurulma gerekçesi olarak "güvenlik endişeleri" gösterildi ve yalnızca yasaların uygulandığı belirtildi.

ABD merkezli uygulamanın içinde Filistin, yardım ve fon ifadeleri geçen ödemeleri geri çevirdiği belirtiliyor.

ÖDEMENİN YAPILACAĞI YERİ SORMAYA BAŞLADI

Hafta başından bu yana kullanıcılar, para göndermek için Venmo'nun kendilerine "ödeme amacı, ödemenin yapılacağı kişi/kurum ve bulunduğu yer, ödemenin nasıl kullanılacağı" gibi detaylı bilgiler istediğini söylüyor. Ancak daha önce Venmo'nun bu bilgileri istemediği belirtiliyor.

Venmo, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve ödemeleri tamamen durdurmadıklarını, 48 saatlik bir inceleme nedeniyle gecikmelerin olduğunu söyledi.